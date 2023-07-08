Resumen México vs Costa Rica, Copa Oro 2023
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Resumen: México 2-0 Costa Rica | Cuartos de Final, Copa Oro 2023

Con goles de Orbelín Pineda y Erick Sánchez, la Selección Mexicana derrotó a Costa Rica en la instancia de Cuartos de Final de la Copa Oro 2023

Por: Azteca Deportes