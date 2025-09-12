Estos son los goles que necesita Raúl Jiménez para ser el máximo goleador de la Selección Mexicana

La pasada fecha FIFA no solo sirvió para que Javier Aguirre definiera algunos detalles de cara a la siguiente Copa del Mundo, sino para que Raúl Alonso Jiménez se acercara cada vez más a la marca como el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. ¿Cuántos le restan?

Entrevista exclusiva con Raúl Jiménez previo a México vs Ghana

Con 34 años de edad, y con más de una década en el futbol del viejo continente, Raúl Jiménez es hoy por hoy la carta más fuerte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, por lo que el hecho de estar a diez tantos para convertirse en el máximo goleador del Tri podría ser un aliciente para él.

¿Cuántos goles necesita Raúl Jiménez para ser el máximo goleador del Tri?

Luego de la anotación que Raúl Jiménez tuvo en el empate a dos tantos entre México y Corea del Sur, el hoy delantero del Fulham alcanzó la cantidad de 43 goles con el combinado nacional, esto considerando que la FIFA no reconoce la diana que obtuvo ante Dominica en 2019 dado que este país no está afiliada al organismo.

Te puede interesar: ¿Qué jugador de Europa podría llegar a Pumas en el Apertura 2025?

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero ganará Guillermo Ochoa en su nuevo club?

¡Hola! Soy Raúl Jiménez y he metido 40 goles en 4 temporadas de la Premier League. pic.twitter.com/H7KEXls3mM — Wolves Español (@WolvesEspanol) March 16, 2022

¿Qué sugiere esto? Que, con 43 anotaciones, Raúl Jiménez está exactamente a 10 goles de convertirse en el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, una cantidad que podría conseguir en la próxima Copa del Mundo considerando que, previo a ella, el Tri vivirá algunas fechas FIFA más.

¿Cuántos partidos jugará la Selección Mexicana antes del término del año?

A la Selección Mexicana le restan cuatro encuentros más correspondientes a dos fechas FIFA, mismas en donde enfrentará a cuadros como Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Aquí, Raúl Jiménez podría aumentar su cuota goleadora si es convocado por el Vasco Aguirre.

"Chicharito mete puros goles en amistosos"



Gol vs Francia en Mundial 2010

Gol vs Argentina en Mundial 2010

Gol vs Croacia en Mundial 2014

Gol vs Corea en Mundial 2018



Uno de tantos errores del Tata Martino, dejarlo fuera. pic.twitter.com/fVlmolAK39 — Carlos Villaseñor ⚽️📱 (@VillasenorC_) November 26, 2022

¿Quién es, actualmente, el máximo goleador de la Selección Mexicana?

Actualmente, es Javier Hernández quien tiene el récord como máximo goleador de la Selección mexicana con 52 tantos, mismos de los cuales cuatro han sido en eventos mundialistas. En el segundo apartado está Jared Borgetti con 46 dianas, mientras que el Top 3 lo cierra Raúl Jiménez, precisamente, con 43 goles.