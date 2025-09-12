deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Estos son los goles que necesita Raúl Jiménez para ser el máximo goleador de la Selección Mexicana

Raúl Jiménez podría convertirse, muy pronto, en el máximo goleador de la Selección Mexicana. ¿Podría alcanzar esta marca en la Copa del Mundo 2026?

goles-raul-jimenez-maximo-goleador-seleccion-mexicana.jpg
Instagram: Raúl Jiménez / Selección Mexicana
Alan Chávez - Marktube
Selección Azteca
Compartir

La pasada fecha FIFA no solo sirvió para que Javier Aguirre definiera algunos detalles de cara a la siguiente Copa del Mundo, sino para que Raúl Alonso Jiménez se acercara cada vez más a la marca como el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. ¿Cuántos le restan?

Entrevista exclusiva con Raúl Jiménez previo a México vs Ghana

Con 34 años de edad, y con más de una década en el futbol del viejo continente, Raúl Jiménez es hoy por hoy la carta más fuerte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, por lo que el hecho de estar a diez tantos para convertirse en el máximo goleador del Tri podría ser un aliciente para él.

¿Cuántos goles necesita Raúl Jiménez para ser el máximo goleador del Tri?

Luego de la anotación que Raúl Jiménez tuvo en el empate a dos tantos entre México y Corea del Sur, el hoy delantero del Fulham alcanzó la cantidad de 43 goles con el combinado nacional, esto considerando que la FIFA no reconoce la diana que obtuvo ante Dominica en 2019 dado que este país no está afiliada al organismo.

Te puede interesar: ¿Qué jugador de Europa podría llegar a Pumas en el Apertura 2025?

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero ganará Guillermo Ochoa en su nuevo club?

¿Qué sugiere esto? Que, con 43 anotaciones, Raúl Jiménez está exactamente a 10 goles de convertirse en el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, una cantidad que podría conseguir en la próxima Copa del Mundo considerando que, previo a ella, el Tri vivirá algunas fechas FIFA más.

¿Cuántos partidos jugará la Selección Mexicana antes del término del año?

A la Selección Mexicana le restan cuatro encuentros más correspondientes a dos fechas FIFA, mismas en donde enfrentará a cuadros como Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Aquí, Raúl Jiménez podría aumentar su cuota goleadora si es convocado por el Vasco Aguirre.

¿Quién es, actualmente, el máximo goleador de la Selección Mexicana?

Actualmente, es Javier Hernández quien tiene el récord como máximo goleador de la Selección mexicana con 52 tantos, mismos de los cuales cuatro han sido en eventos mundialistas. En el segundo apartado está Jared Borgetti con 46 dianas, mientras que el Top 3 lo cierra Raúl Jiménez, precisamente, con 43 goles.

Lo mejor del Mundial México 2026
Últimas Noticias sobre la Selección Mexicana en Qatar 2022
Selección Mexicana
Raúl Jiménez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×