¡INSÓLITO! Golpeó una gaviota al despejar el balón y lo que pasó después dejó sorprendidos a todos: VIDEO

En un evento de esos que pasan solo una vez en la vida, en una liga amateur de Turquía ocurrió un hecho insólito cuando el portero golpeó accidentalmente a una gaviota en pleno vuelo cuando intentó despejar el balón pero lo que pasó después dejó desconcertados a todos los jugadores y aficionados.

Golpeó a una gaviota en pleno vuelo y la reaniman con RCP

Se jugaba la Final de la Liga Amateur de Estambul entre el Mavlankapi Güzelhisar en contra del Istambul Yudur Spor, cuando el portero Muhammet Uyanik se dispuso a despejar el balón con tan mala suerte para una gaviota que sobrevolaba el área que la golpeó de lleno haciéndola caer inconsciente.

Lejos de mostrarse indiferentes, el jugador Gani Catan de uno de los equipos corrió hasta el ave para realizarle reanimación cardiopulmonar durante varios minutos hasta que la gaviota finalmente comenzó a recuperar la conciencia.

El momento quedó grabado en video y dejó, tanto a aficionados como a futbolistas sorprendidos por lo inusual del momento.

Después de que la gaviota se recuperó del impacto, el jugador retiró al animal y se lo entregó a un asistente quien continúo dandole atención médica y finalmente fue trasladada con especialistas para su completa recuperación.

🇹🇷 In Turkey, during an amateur league match in Istanbul, a goalkeeper accidentally hit a seagull with the ball.



A player from one of the teams managed to perform CPR on the bird and saved its life. pic.twitter.com/USKsUMz2YR — Russian Market (@runews) February 23, 2026

"Lo primero que pensé fue en RCP. Como había levantado las patas, no podía respirar. Se había desmayado, así que probé suerte", contó Catan para la agencia local Anadolu.

“Los ojos de la gaviota empezaron a moverse, así que continué. Luego se recuperó un poco y le dimos agua. Había un equipo médico cerca. La llevé y la cargué con mis propias manos”, continuó.

Por su parte, el guardameta Uyanik lamentó el incidente y se dijo conmovido por haber golpeado a la gaviota, pero señaló que buscará visitar a la gaviota cuando se recupere.

“En ese momento quedé en shock. Me sentí mal. Estaba muy afectada, me conmovió profundamente. Después de todo, también es un ser vivo”, dijo el portero para la agencia.

“Esto nos alegró. Fue un hermoso ejemplo de humanidad. Después del partido, la gaviota se recuperó, pero se dijo que tenía un problema en las alas. No sé dónde está ahora. Claro que, si averiguo dónde está, consideraría visitarla”, agregó.

