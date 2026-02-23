México vs Islandia; Los jugadores más caros de la convocatoria

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará a su similar de Islandia el próximo miércoles 25 de febrero en La Corregidora y aunque lo hará sin varias de sus estrellas por no ser fecha FIFA, hay algunos futbolistas que vale la pena resaltar. Para este compromiso ante los vikingos, Javier Aguirre y su cuerpo técnico tendrán una de sus últimas oportunidades para ver a jugadores exclusivamente de la Liga MX y ver si tienen lo necesario para estar en la lista final mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El 'Vasco' llamó a 21 futbolistas para este partido y entre ellos destacan: Marcel Ruiz, Erik Lira y Armando González. El primero de ellos, bicampeón del futbol mexicano con los Diablos Rojos del Toluca y pilar en el esquema de Antonio Mohamed. Por su parte, Lira ha ido de menos a más en los últimos semestres con la Máquina Celeste de Cruz Azul y su plurifuncionalidad le podría dar una ventaja para llegar a la Copa Mundial de la FIFA. Finalmente, la famosa 'Hormiga', ariete de las Chivas y actual monarca de goleo, podría ser una de las grandes sorpresas en la lista final de Aguirre.

Los cinco jugadores más caros de México (presente convocatoria)

Marcel Ruiz - 9 millones de euros - Toluca

Erik Lira - 9 millones de euros - Cruz Azul

Luis Ángel Malagón - 7 millones de euros - América

Erick Sánchez - 7 millones de euros - América

Armando González - 7 millones de euros - Chivas

Recuerda que podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS el partido entre la Selección de México y su similar de Islandia a través de la señal de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. El mejor equipo de transmisión deportiva te espera este próximo miércoles 25 de febrero en punto de las 19:50 para ver al combinado nacional en uno de sus últimos partidos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.