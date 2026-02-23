¡Imparable! Julián Quiñones volvió a marcar en Arabia Saudita y se separa de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo: VIDEO

Julián Quiñones continúa encendido y volvió a convertir lunes 23 de febrero para su equipo, el Al Qadsiah, en la victoria por goleada sobre el Al Ettifaq en compromiso de la Jornada 23 de la Liga Profesional Saudí y se acerca a la cima de la tabla de goleo en la que ya superó a Cristiano Ronaldo de manera momentánea.

Julián Quiñones vuelve a marcar en la Liga de Arabia Saudita

A Julián Quiñones lo acompaña la fortuna y es que este lunes 23 de febrero marcó el tercer gol del Al Qadsiah ante el Al Ettifaq aprovechando un rebote del portero que le dejó el balón en los pies para solo tener que empujarlo al fondo de las redes.

Se disputaba el tiempo de compensación de la segunda mitad y su equipo ya ganaba por dos a cero cuando quiñones se encontró el esférico tras un rebote concedido por el guardameta, luego de un poderoso remate de cabeza de un compañero.

Con su anotación de este día, Quiñones llegó a 22 tantos en 23 jornadas disputadas y se coloca en el segundo lugar de la tabla de goleo, solo uno por detrás del inglés Ivan Toney, mientras que se aleja dos goles de Cristiano Ronaldo que está en el tercer puesto con 20 anotaciones.

En lo que va del año, Quiñones solo dejó de convertir o asistir en el partido ante el Neom SC, conviertiéndose en el hombre más importante de su equipo, que actualmente marcha en el puesto cuatro de la clasificación, a tres puntos del líder Al Ahli.

