Este jugador de Tigres es muchísimo más barato que Ángel Correa y es quien casi le da la gloria contra Toluca

Tigres estuvo muy cerca de alcanzar su noveno título liguero, pero Toluca se lo quitó de las manos y logró el bicampeonato de Liga BBVA MX . El equipo de Guido Pizarro comenzó de gran manera, incluso se adelantó en el marcador estirando la ventaja a dos goles de forma parcial, pero los Diablos Rojos supieron revertir el mal momento. Los Felinos extrañaron a Ángel Correa, quien no tuvo un gran partido, y se sorprendieron con un héroe inesperado.

Fernando Gorriarán casi consigue la épica en Tigres

Fernando Gorriarán, mediocampista uruguayo, fue el autor del gol de Tigres durante la primera mitad y quien le dio esperanzas a la afición auriazul de sumar su título número nueve. Lo cierto es que el futbolista de 31 años tiene un valor de mercado bastante menor a Correa, quien es la figura del equipo . Según Transfermarkt, su precio es de 4,5 millones de euros.

Fernando Gorriarán casi le da el campeonato a Tigres|Crédito: @TigresOficial / X

Por otro lado, el argentino con pasado en Atlético Madrid tiene un valor de mercado de 9 millones de euros, siendo el jugador más valioso de Tigres. Cabe destacar que Gorriarán fue el mejor jugador del partido, por detrás de Nahuel Guzmán, con un puntaje de 7,8 sobre 10, según la plataforma de datos SofaScore.

Ángel Correa quedó a deber con Tigres en la final

A pesar de haber sido uno de los mejores jugadores durante la fase regular y en algunos encuentros de eliminatoria, Correa tuvo un partido mejorable ante Toluca en la gran final del Apertura 2025. Según SofaScore, el argentino de 30 años obtuvo una valoración de 5,8 sobre 10, siendo el futbolista con menor valoración durante la final frente a los Diablos Rojos. Un rendimiento que no es habitual en ‘Angelito’.

UN12 lo logramos 👹🏆🏆 pic.twitter.com/Fs7yBRXi2P — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

Correa falló el penal y Toluca fue campeón de la Liga BBVA MX

Tras el 2-2 en el marcador global, el duelo entre Tigres y Toluca se definió en la tanda de penales y, de forma increíble, Correa malogró su ejecución poniendo a su equipo en desventaja. El cuadro escarlata aprovechó el error del ex Atlético Madrid y, de la mano de Alexis Vega, plasmó el gol que le brindó el bicampeonato a los Diablos Rojos. Sin lugar a dudas, fue un partido para el olvido para ‘Angelito’. Sin embargo, el futbol siempre da revancha.