GP de México 2025: Los precios de los boletos para la carrera SUPERAN los 100 mil pesos

En la antesala del décimo aniversario del regreso del GP de México al máximo circuito, los boletos presentan una amplia gama de precios que van desde los 3,900 pesos hasta cifras que superan los 100 mil pesos, dependiendo de la zona y los servicios incluidos.

Entre las entradas más exclusivas se encuentra el House 44 at F1 Paddock Club, con un precio de $283,165.39, considerado uno de los accesos más premium del evento. Este boleto ofrece vistas privilegiadas a la pista, acceso a zonas de hospitalidad, experiencias gastronómicas de lujo y recorridos por áreas exclusivas del paddock, lo que justifica su valor dentro del circuito internacional de la Fórmula 1.

En el Gran Premio de México 2025 que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los aficionados también podrán seleccionar zonas más “económicas” como la Verde, Azul, Amarilla o de Estadio.

Los precios varían de acuerdo con la ubicación: desde gradas generales que rondan los 10 mil pesos hasta zonas preferenciales como Box Oro Norte, que alcanza los 45 mil pesos, además de los abonos Grandstand Tour para los tres días de actividad, con costos que van de los 19 mil a los 22 mil pesos, aún sin mencionar el excesivo precio que suelen tener en reventa.

Nos urge escuchar el sonido de los monoplazas en el #MexicoGP. 🔥 🏎️ ¿Quién más está listo para el rugido de los monoplazas? 🤩 🏁#SoyParteDeLaH1ST0RIA pic.twitter.com/1oz3U5iYcM — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2025

Aunque en esta edición no habrá pilotos mexicanos en la parrilla estelar, los fanáticos nacionales podrán disfrutar de la participación de Patricio O’Ward, quien tomará parte en la Práctica Libre 1 con McLaren.

En tanto, Sergio “Checo” Pérez participo en activaciones previo al arranque del GP de la CDMX, pero aún no se sabe si estará presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que continúa su proceso de adaptación con Cadillac, equipo con el que debutará en la temporada 2026.