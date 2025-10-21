Récord histórico: el Gran Premio de México 2025 dejaría una derrama económica millonaria en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México 2025 se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, marcando el décimo aniversario del regreso de la F1 al país. Se estima que el evento generará una derrama económica de 20,892 millones de pesos, lo que representa un incremento del 16.47% en comparación con la edición anterior.

En cuanto a hospedaje y hotelería, se proyecta una derrama de 344 millones 882 mil pesos, con una ocupación que alcanzará el 90% en los alrededores del Autódromo y el 72.5% en el resto de la Ciudad de México.

Los ingresos por venta de entradas se estiman en 7,914 millones de pesos, mientras que los servicios turísticos aportarán 4,247 millones y la cobertura mediática, 8,384 millones de pesos.

Mexicanos presentes

Patricio “Pato” O’Ward fue confirmado por McLaren para participar en la primera práctica libre. Será la segunda ocasión consecutiva que el piloto regiomontano tome parte en una sesión oficial de Fórmula 1 en su país.

El evento se perfila como uno de los más importantes de la temporada, Max busca sumar puntos para el campeonato de pilotos donde McLaren está en la cabeza . Se espera sea un gran fin de semana para los fans del automovilismo en México, tanto por su impacto económico como por su relevancia en el calendario internacional de la máxima categoría.

(Con información de la Cámara de Comercio de la CDMX).