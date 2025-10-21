deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Récord histórico: el Gran Premio de México 2025 dejaría una derrama económica millonaria en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de la Ciudad de México 2025 prevé un aumento del 16% en ingresos pese a la ausencia de pilotos mexicanos en la parrilla

f1-cuantos-dias-faltan-gran-premio-de-mexico.jpg
Instagram: Gran Premio de México
Sebastian Cortés
AUTOMOVILISMO
Compartir

El Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México 2025 se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, marcando el décimo aniversario del regreso de la F1 al país. Se estima que el evento generará una derrama económica de 20,892 millones de pesos, lo que representa un incremento del 16.47% en comparación con la edición anterior.

En cuanto a hospedaje y hotelería, se proyecta una derrama de 344 millones 882 mil pesos, con una ocupación que alcanzará el 90% en los alrededores del Autódromo y el 72.5% en el resto de la Ciudad de México.

Los ingresos por venta de entradas se estiman en 7,914 millones de pesos, mientras que los servicios turísticos aportarán 4,247 millones y la cobertura mediática, 8,384 millones de pesos.

Mexicanos presentes

Patricio “Pato” O’Ward fue confirmado por McLaren para participar en la primera práctica libre. Será la segunda ocasión consecutiva que el piloto regiomontano tome parte en una sesión oficial de Fórmula 1 en su país.

El evento se perfila como uno de los más importantes de la temporada, Max busca sumar puntos para el campeonato de pilotos donde McLaren está en la cabeza . Se espera sea un gran fin de semana para los fans del automovilismo en México, tanto por su impacto económico como por su relevancia en el calendario internacional de la máxima categoría.

(Con información de la Cámara de Comercio de la CDMX).

Fórmula 1
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×