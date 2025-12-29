Djokovic lanza mensaje a Rafa Nadal y Roger Federer

Novak Djokovic es el jugador que más Grand Slams ha ganado en el deporte blanco. El serbio ha mantenido una relación con Federer y Nadal, aunque no tan cercana como la que sí han alcanzado el suizo con el español. El tenista serbio se animó a hablar sobre lo que ha sido compartir con los otros dos integrantes del llamado Big Three.

“A partir del momento en que sentí esa frialdad y distancia por su parte, me dije: ‘Está bien, no hay problema’. Luego, cuando se acercaron a mí, los recibí con los brazos abiertos. Siempre tuve la impresión de entenderlo mejor (a Nadal). Tenemos casi la misma edad, así que quizás sea por eso”, expresó Nole.

Novak, uno más entre las nuevas figuras del tenis

Por otro lado, se refirió a cómo ha ido cambiando esa amistad con las otras grandes figuras del tenis mundial.

“Mi comportamiento respecto a ellos nunca cambió. La situación cambió porque ellos cambiaron su actitud hacia mí. Siempre intenté ser, cómo decirlo… Los admiraba. Y todavía los considero como aquellos que me abrieron el camino”, sentenció.

En los días recientes, Nadal se animó a hablar acerca de lo que fue enfrentar a Novak en las pistas y lo complejo que es su juego.

"Con Novak era un poco más aleatorio. Sobre todo en pista dura, cuando el físico ya no me daba para según qué tipo de esfuerzos, me costaba mucho más. Para competir contra él necesitaba que mi físico me respondiera de una manera que en los últimos años no me respondía. Tenía que buscar acortar los puntos, pero era muy difícil ganar a Novak en dos o tres tiros, algo que con otros rivales sí me podía funcionar”, afirmó el tenista español y ex número uno del mundo.

