Ex tenista que se retiró a los 23 años hoy es guía de Novak Djokovic

El alcanzar las metas en ocasiones se convierte en una obsesión, la cual puede estar marcada por caídas o decepciones que se concretan ante los que confiaban en ti… incluyéndote a ti mismo. Eso fue lo que llevó a Pepe Imaz a dejar el tenis, pues dejó de disfrutar de su potencial y de las expectativas, por lo que prefirió dejar a un lado su carrera de tenista justo cuando mejor se encontraba.

¿Quién es Pepe Imaz y por qué dejó su vida como tenista?

En una charla que el hombre de 51 años tuvo con el medio Infobae, compartió cómo desde temprana edad batalló con la autoexigencia en un entorno que trae consigo mucho impacto en las emociones. Se indica que el español era realmente bueno como tenista, pero a los 23 años se quiso alejar de la toxicidad de un ambiente donde el mensaje del amor propio no tenía mucha validez.

Las decepciones le trajeron a un mundo como el de la bulimia, donde él reconoce que lo practicaba para destruirse a sí mismo. Fue por eso que a través de la lectura y posteriormente de la ayuda de profesionales, encontró el rumbo por el que quería transitar. Ese era el de entender sus emociones y transmitir amor y paz en un circuito tan rudo como el deporte profesional.

Aunque tras abandonar su vida como profesional del tenis, encontró en la mentoría su modo de vida. Algunos jóvenes le pidieron ayuda para entrenarlos. Fue allí donde les guió en lo deportivo y también en la parte que a veces destruye las carreras, el ámbito mental.

¿Cómo se relacionó Pepe Imaz con el tenista Novak Djokovic?

Al conocerse su trabajo como un guía en la parte mental para atletas de alta exigencia, fue primero Marko (hermano de Novak) quien recibió la ayuda del entrenador. Ante eso, Novak también se interesó en sus labores y este le acompañó durante una década completa. Y así se refirió del serbio, leyenda del tenis mundial.

“Fue él quien trabajó con lo que yo he podido compartir con él, lo que él ha podido compartir conmigo y lo que él ha podido también buscar por otros lados. Novak es un ser humano maravilloso, que tiene un deseo de aprender y de crecer extraordinario, que tiene una generosidad que se sale de lo normal”.