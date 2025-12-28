Kyrgios vence a Sabalenka en Dubái en la “Batalla de los Sexos”

Hay exhibiciones que nacen como entretenimiento y aun así arrastran una carga histórica difícil de ignorar. Cuando un evento se anuncia con el nombre de “Batalla de los Sexos”, el público no solo espera puntos espectaculares; también espera una conversación alrededor de lo que simboliza, de lo que compara y de lo que pretende provocar.

El resultado entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios

Nick Kyrgios derrotó a Aryna Sabalenka por 6-3 y 6-3 en un partido de exhibición celebrado en Dubái, en una reedición moderna del concepto “Battle of the Sexes”. llegó como número 1 del ranking, pero el australiano se impuso con su servicio, variedad de golpes y manejo del ritmo, en un encuentro que cerró en dos sets.

El formato incluyó ajustes para equilibrar condiciones y, al mismo tiempo, convertir el evento en espectáculo. Entre las modificaciones, ambos jugadores tuvieron un solo servicio por punto y Sabalenka compitió con una cancha reducida de su lado. Aun con ese marco, Kyrgios sostuvo la iniciativa y encontró puntos rápidos con su saque y recursos como dejadas y cambios de ritmo.

El contexto histórico del encuentro

El evento se promovió como una referencia directa al duelo de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, un partido que marcó un momento simbólico para el deporte femenino. Por eso, la función en Dubái generó reacciones divididas: para algunos fue una noche de show con figuras de primer nivel; para otros, el tono se acercó más a la “función” que a la competencia, con críticas sobre el mensaje que deja un formato de este tipo en pleno 2025.

Al final, la conclusión inmediata se resume en dos planos. En la duela, Kyrgios se llevó el triunfo y el foco mediático. En la conversación pública, el partido reabrió un debate que nunca se cierra del todo: qué significa comparar, bajo qué condiciones y para qué, cuando el tenis se presenta como entretenimiento… pero se vende como historia.

