ÚLTIMA HORA: Toluca confirma su primera baja para el Clausura 2026 y así lo despide Alexis Vega

Juan Pablo Domínguez es la primera baja del bicampeón Toluca, pues así lo dio a conocer el club a través de sus redes sociales. El extremo se fue por la puerta grande de los Diablos Rojos al conquistar 4 títulos en el 2025, entre ellos el trofeo de la Liga BBVA MX del torneo pasado . El jugador de 27 años fue despedido por sus compañeros, entre ellos Alexis Vega, quien lo hizo con un mensaje conmovedor.

“Rómpela bicampeón, te vamos a extrañar”, fueron las palabras que el capitán choricero le dedicó a Juanpi, quien ahora es nuevo refuerzo del Club León para el Clausura 2026, junto a la ex estrella de Rayados de Monterrey, Sebastián Vegas.

Juanpi es la primera baja del bicampeón y ahora jugará para el Club León|@_pablo.dominguez_

Los números de Juan Pablo Domínguez con Toluca

El futbolista de 27 años formó parte de una gran etapa del Toluca, pues conquistó 4 títulos tan solo en un año. Sin embargo, Domínguez nunca pudo consagrarse como titular indiscutible. Incluso, fue uno de los jugadores que erró su penal en la final del Apertura 2025 ante Tigres.

Juanpi disputó 95 partidos oficiales como escarlata, en los que anotó 11 goles y dio 7 asistencias, convirtiéndose en un gran revulsivo y siendo pieza fundamental cada vez que Antonio “Turco” Mohamed requería de él.

En su último torneo con la playera del Toluca, Juan Pablo jugó 17 partidos, tanto de liga como de liguilla, en los que registró un gol y el mismo número de asistencias. Es así que Juanpi cerró un ciclo de poco más de 2 años con los Diablos Rojos, luego de su paso por equipos como Potros UAEM, Irapuato, Atlante y Necaxa.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, la transacción se cerró en una venta definitiva, pues el extremo forma parte de la nueva estructura del Club León, que tuvo un Apertura 2025 para el olvido.