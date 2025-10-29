Gran Premio de México 2026: ¿Cuándo inicia la preventa y la venta general de boletos?

La Fórmula 1 apenas se fue de México y ya estamos a menos de dos semanas para que se abra la venta para el Gran Premio de nuestro país del próximo año. Sergio Pérez volverá a la acción en la máxima categoría del automovilismo y ello genera mucho más expectativa para ver como regresará el piloto tapatío de la mano de Cadillac.

Noviembre será clave para los aficionados que busquen asisitir al Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo año y aquí te contamos cuáles son las modalidades para tener tus entradas y disfutar al 'Ministro de Defensa Mexicano' con su nuevo equipo a lado de Valtteri Bottas en Cadillac.

Preventa y venta general

Preventa Banamex

Para derechohabientes de este banco y con modalidades de seis a 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito y a una sola exhibición con tarjeta de débito.

Desde las 11 am del lunes 10 de noviembre al martes 11 de noviembre

Venta anticipada Banorte

Para clientes con tarjeta de crédito o de débito de este banco, una sola exhibición en débito y seis o 12 meses sin intereses en crédito.

Desde las 11 am del lunes 10 de noviembre al martes 11 de noviembre

Derecho a primer opción (DPO)

Para derechohabientes de Banorte y de Banamex, esto NO ES UN BOLETO, es la posibilidad de anticiparte en la venta de entradas y conservar el mismo asiento para los próximos tres Grandes Premios de México, además, no todas las gradas están disponibles.

Del lunes 10 de noviembre hasta el miércoles 12 de noviembre de 2025 de 07:00 horas a 10:59 pm.

Venta general

Abierta al público en general a partir del miércoles 12 de noviembre a las 11:00 am

Finalmente, se espera nuevamente un recinto totalmente lleno en la onceava edición del Gran Premio de México desde que regresó en 2015 tras un año sin Pérez en la parrilla, además de ver a una nueva escudería en la parrilla de salida.

