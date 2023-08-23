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La historia de Mardenborough: Piloto que inspiró la película Gran Turismo

La vida de Mardenborough es el guión de la película Gran Turismo. En 2011, solamente jugaba videojuegos, una década después tiene historia en el automovilismo

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|Foto: @Jannthaman

Escrito por: EDER CALDERÓN

¡Los sueños se hacen realidad! La vida de Jann Mardenborough parece un guión de película. En 2011, este británico, hijo de un ex futbolista de Wolverhampton y Swansea City solamente se dedicaba a jugar videojuegos, en su mayoría de automovilismo.

Entró a un concurso y derrotó a 90 mil competidores, el premio fue conducir un auto en las 24 Horas de Dubai. Jann era un experto en los simuladores de automovilismo y de pronto su gran ilusión de convirtió en realidad.

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El piloto inglés también corrió en seriales como: GP3, GP2, Fórmula 3 y hasta en las 24 horas de Le Mans. Nadie creía en él, sin embargo trabajó, se preparó y aprovechó la oportunidad que el destino le presentó.

Jann inspiró la película Gran Turismo, que se estrena este jueves en las salas de cine del país. El actor Archie Madekwe es el protagonista del filme, en el papel de Jann Mardenborough.

La película GranTurismo cuenta con las actuaciones de grandes estrellas de Hollywood. David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Geri Halliwell y Djimon Hounsou son parte del elenco del filme.

Ir en contra de las reglas, soñar en grande, trabajar día con día, eso fue lo que hizo Mardenborough y el resultado fue: una vida de grandes hazañas y hasta película de Hollywood basada en hechos reales.

El accidente que marcó su carrera

Corría el año 2015 y Jann Mardenborough se preparaba para correr las 24 Horas de Nürburgring, en el trazado de Alemania, uno de los más demandantes en toda Europa y de los más peligrosos a nivel mundial.

El piloto británico tripuló su Nissan Mismo GT3, pero en la primera ronda de la carrera, tuvo un accidente muy fuerte en la zona de la pista, conocida como Flugplatz, su monoplaza se elevó y salió proyectado sobre los muros de contención del circuito. Él tuvo lesiones menores, pero un fan murió y otros resultaron heridos.

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