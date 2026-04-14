Grandes Ligas: Los juegos de la MLB que se jugarán HOY martes 14 de abril
Las Grandes Ligas siguen su curso y, durante hoy martes 14 de abril, la MLB presentará juegos de auténtico alarido. Conoce aquí en dónde y a qué hora serán.
El inicio de la temporada 2026 - 2027 de la MLB ha superado las expectativas y, después de algunos juegos, son varios los equipos que han levantado la mano para lograr su pase al Clásico de Otoño. Ante tal situación, no está de más que conozcas los juegos de las Grandes Ligas que se disputarán hoy martes 14 de abril.
Será durante este martes que los millones de fanáticos al Rey de los Deportes podrán disfrutar de un total de 15 juegos que se disputarán entre las 16:35 horas y las 20:10 horas, tiempo centro de México. Por tal motivo, aquí conocerás todos y cada uno de estos. ¡Prepárate!
¿Qué equipos mandan actualmente en la Conferencia Nacional y Americana?
Después de un inicio bastante interesante en las Grandes Ligas, tres equipos de la Liga Americana han destacado por los resultados obtenidos, siendo estos los Orioles, los Guardians y los Athletics, mismos que dominan la Zona Este, Central y Oeste, respectivamente hablando.
Del otro lado de la moneda la situación es bastante similar, pues en la Liga Nacional las cosas también están que arden. En estos momentos, son tres las escuadras que destacan sobre el resto por dominar sus respectivas Zonas, siendo estas los Braves, los Pirates y los Dodgers de los Ángeles.
¿Qué juegos de la MLB habrá hoy martes 14 de abril del 2026?
- Orioles vs Dbacks | 16:35 horas.
- Tigers vs Royals | 16:40 horas.
- Pirates vs Nationals | 16:40 horas.
- Phillies vs Cubs | 16:40 horas.
- Reds vs Giants | 16:40 horas.
- Yankees vs Angels | 15:05 horas.
- Braves vs Marlins | 17:15 horas.
- Brewers vs Blue Jays | 17:40 horas.
- White Sox vs Rays | 17:40 horas.
- Twins vs Red Sox | 17:40 horas.
- Cardenales vs Guardians | 17:45 horas.
- Astros vs Rockies | 18:10 horas.
- Athletics vs Rangers | 19:40 horas.
- Padres vs Mariners | 19:40 horas.
- Dodgers vs Mets | 20:10 horas.