WWE confirma el día en que PENTA luchará en Wrestlemania 42

¿Estás listo para uno de los eventos deportivos más esperados y espectaculares del año? La WWE está preparada para presentar una nueva edición de Wrestlemania 42, misma en la que ya dieron a conocer más detalles respecto a la lucha de Penta, nuevo Campeón Intercontinental.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Penta, el Zero Miedo, vivirá su segunda Wrestlemania después de ser fichado por la empresa a inicios del año pasado; sin embargo, ahora lo hará como auténtico Campeón Intercontinental luego de arrebatarle el título a Dominik Mysterio. Ahora bien, ¿cuándo defenderá este cinturón?

¿En qué día Penta defenderá su título en WWE Wrestlemania 42?

Como sabes, Wrestlemania 42 se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de abril en Las Vegas, Estados Unidos. La WWE planea un total de siete combates por noche, y aunque los dos días son importantes, comúnmente el domingo suele ser el más relevante de ambos.

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Dicho lo anterior, es preciso mencionar que el combate de escaleras para definir al nuevo Campeón Intercontinental se llevará a cabo precisamente el domingo 19 de abril, cuando Penta defienda su título ante Rey Mysterio, Je’Von Evans, JD McDonaugh, Rusev y Dragon Lee.

Con ello, la WWE espera que este combate de escaleras sea uno de los más espectaculares de la noche, por lo que podría robarse las miradas considerando el increíble potencial que cada uno de los luchadores tiene, destacando lo que pueda ocurrir con la sangre mexicana.

¿Cuáles serán los Main Events de Wrestlemania 42?

Para el domingo 19 de abril la WWE tendrá como evento principal de Wrestlemania 42 la lucha por el Campeonato Mundial Pesado entre CM Punk y Roman Reigns; sin embargo, para el sábado 18 aún se desconoce si el principal será el duelo entre Cody Rhodes y Randy Orton o, bien, el mano a mano entre Brock Lesnar y Oba Femi.