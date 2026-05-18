Grasa de Cordero, la inquietante DIETA de Uzbekistán previo al Mundial 2026

La Selección de Uzbekistán hará su debut en un evento de tal magnitud como lo es la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que son varias las curiosidades detrás de este país. Por ejemplo, ¿sabías que su dieta consiste en tener un platillo principal hecho con grasa de cordero?

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Tanto los seleccionados de Uzbekistán como el resto de sus habitantes disfrutan en demasía del plov, el cual, en esencia, es el plato más importante a nivel nacional, mismo que tiene como base la grasa de cordero. Si quieres conocer más respecto a esta selección rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, entonces quédate con nosotros.

¿De qué se compone el plov, platillo principal de la Selección de Uzbekistán?

Distintos reportes mencionan que el plov es el plato nacional más importante que existe en Uzbekistán, mismo que está hecho a base de arroz, grasa de cordero, zanahorias, pasas y garbanzos. A su vez, se dice que este tiene como identidad principal la cultura del país.

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@UZAmbassador @uztravel Real Uzbek plov in London served by friendly Uzbek 🇺🇿 staff! I’ll be going back for the lag-man noodles! Thanks for the recommendation 😀 pic.twitter.com/H8Tn3wSKnP — Karen Woods 🇪🇺 (@kwjourno) September 17, 2025

Del mismo modo, se cree que, además de ser el plato más apreciado, cuenta con propiedades afrodisíacas relacionadas con su consumo el día jueves, mismo que es importante para concebir hijos en aquel país. Además, no solo es popular en Uzbekistán, sino también en todos los países que forman parte de la Ruta de Seda.

Su consumo es habitual y normalmente se realiza al menos una vez por semana, por lo que se considera indispensable en las celebraciones familiares como fiestas, bodas, reuniones sociales y familiares, así como en otros eventos más personales como, por ejemplo, los funerales.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 está Uzbekistán?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá consigo el debut de la Selección de Uzbekistán, misma que formará parte del grupo K, mismo que comparte con Portugal, Colombia y El Congo. Los juegos se disputarán de la siguiente forma: