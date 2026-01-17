DEFINIDO el futuro de Matt LaFleur y los Green Bay Packers

Los Green Bay Packers no quieren entrar al próximo año cargando dudas en la posición más sensible de la organización. Por eso, la franquicia ya trabaja activamente para asegurar la continuidad de Matt LaFleur, incluso después de un cierre de temporada que dejó cicatrices profundas.

El entrenador y el gerente general Brian Gutekunst entran al último año de sus contratos, pero dentro del equipo la dirección parece clara: la intención es extender ambos acuerdos y mantener intacta la estructura que ha definido a Green Bay en los últimos años.

No se trata de un movimiento automático. Es una decisión pensada, discutida y respaldada desde lo más alto de la franquicia.

La cúpula de los Packers ya tomó postura

En los últimos días, LaFleur, Gutekunst y el presidente del equipo, Ed Policy, han sostenido conversaciones directas sobre el futuro del proyecto. No fueron reuniones improvisadas ni simbólicas: el mensaje interno es que la continuidad es el escenario más probable.

Policy ha sido claro desde hace meses: no le gusta operar con contratos a punto de expirar, especialmente en la posición de head coach. Y LaFleur, por su parte, evitó comprometerse públicamente a dirigir sin una extensión firmada.

Todo apunta a un punto medio que deje satisfechas a ambas partes… y que cierre el tema antes de que se convierta en ruido innecesario durante la temporada.

Resultados sólidos… pero una deuda pendiente

Desde su llegada, LaFleur ha convertido a Green Bay en un equipo consistentemente competitivo: seis apariciones en playoffs en siete temporadas y un récord ampliamente ganador en temporada regular.

Sin embargo, hay un elefante en la habitación: no ha llegado al Super Bowl y la última vez que el equipo disputó una final de conferencia fue en 2020. En Green Bay eso pesa. Mucho.

Aug 26, 2023; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers quarterback Jordan Love (10) throws a pass during the first quarter against the Seattle Seahawks at Lambeau Field. Mandatory Credit: Jeff Hanisch-USA TODAY Sports|Jeff Hanisch/USA TODAY Sports via Reuters Con

La derrota más reciente lo dejó aún más expuesto: una ventaja de 18 puntos desperdiciada ante los Chicago Bears en ronda de comodines. Un golpe duro… pero no definitivo.

Tras esa eliminación, algo cambió el tono de la conversación. Los líderes del equipo salieron públicamente a respaldar a LaFleur, encabezados por Micah Parsons, uno de los pilares defensivos del proyecto.

Ese respaldo no pasó desapercibido para la directiva. En una liga donde los vestidores suelen fracturarse tras fracasos así, en Green Bay ocurrió lo contrario: el grupo cerró filas alrededor de su entrenador.

Por eso, salvo un giro inesperado, todo indica que los Packers no solo ya definieron el futuro de Matt LaFleur… sino que lo están blindando.