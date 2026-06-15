Asi va el Grupo F, tras los partidos del Día 4 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Terminó el cuarto día de actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y el Grupo F completó sus partidos de la Jornada 1 de la Fase de Grupos con el partidazo entre las Selecciones de Japón y los Países Bajos, mientras que Suecia le pasó por encima a Túnez.

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Así quedó el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Japón dio cátedra del crecimiento que ha tenido su futbol en los últimos años y empató 2-2 ante los Países Bajos que buscaron defender el resultado, pero no pudieron ante los pundonorosos Samuráis Azules.

Más tarde y cerrando la actividad de este domingo, jugó Suecia contra Túnez y el conjunto sueco no tuvo piedad en aprovechar las oportunidades que se le presentaron para golear 5-1 a los africanos.

Con esta goleada, Suecia toma la cima del Grupo F con cuatro goles de diferencia favorables, mientras que Túnez tendrá que remar contra corriente si quiere avanzar de la fase de grupos o ser uno de los primeros en regresar a su casa.

Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Suecia - 3

Japón - 1

Países Bajos - 1

Túnez - 1

La actividad del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continuará el 19 de junio con los enfrentamientos entre Suecia en contra de los Países Bajos y de Japón enfrentándose a Túnez en el partido número 1000 de la historia de los Mundiales que se disputará en la cancha del Estadio Monterrey.

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