Resultados de los juegos de HOY domingo 14 de junio en el Mundial 2026

Se fue el día 4 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las emociones no faltaron y las acciones iniciaron con el duelo de Alemania vs Curazao, escuadra que participa por primera vez en la historia de las Copas Mundiales.

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Dirigidos por Julian Nagelsmann, 'Die Mannschaft' le dio la bienvenida a Curazao al máximo escenario del futbol internacional. Con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, doblete de Kai Havertz y anotaciones de Jamal Musítala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, Alemania hizo sus primeros tres puntos tras ganar 7-1 ante un equipo en el que Livano Comenencia puso su nombre en la historia al marcar el primer gol de su cuadro nacional en la historia de las Copas del Mundo.

Más tarde, Países Bajos y Japón se enfrentaron en Dallas. Los equipos dividieron unidades tras empatar 2-2 con goles de Virgil van Dijk, Keito Nakamura, Crysencio Summerville y Daichi Kamada.

Las acciones se trasladaron a Filadelfia, donde Costa de Marfil tuvo un debut con triunfo ante Ecuador por 1-0. Un solitario gol de Amad Diallo le dio las tres unidades al cuadro africano.

Finalmente, las acciones de este 14 de junio se cerraron en el Estadio Monterrey, donde Suecia venció a Túnez por marcador de 5-1 con anotaciones de Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg.

Partidos del 15 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España vs Cabo Verde - 10:00 Hrs.

Bélgica vs Egipto - 13:00 Hrs.

Arabia Saudita vs Uruguay - 16:00 Hrs.

Irán vs Nueva Zelanda - 19:00 Hrs.

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