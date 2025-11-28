deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Este sería el grupo más DIFÍCIL que le podría tocar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La Selección Mexicana está lista para disputar la próxima Copa Mundial 2026, aunque el sorteo para este evento podría traerle sorpresas desagradables.

grupo-mas-complicado-seleccion-mexicana-mundial-2026.png
Instagram: Selección Mexicana
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

Estamos exactamente a una semana para que se lleve a cabo el sorteo para la Copa del Mundo , un evento que sin duda generará muchas expectativas en todo el planeta. Ante ello, luce interesante jugar con el futuro para conocer el grupo más difícil que la Selección Mexicana podría tener en el Mundial 2026.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la Selección Mexicana terminó su preparación con dos juegos en la última Fecha FIFA, mismos en donde enfrentó a los cuadros de Uruguay y Paraguay. Ante ello, el Tri se dice listo para disputar algunos enfrentamientos más antes de su debut en el Mundial 2026.

Este sería el grupo más complicado para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

México forma parte del Bombo 1 del sorteo para la Copa del Mundo, por lo que con ello podrá evitar a escuadras campeonas y a selecciones muy poderosas, teniendo como ejemplos a cuadros como España, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra y Portugal.

Te puede interesar: Esta es la cartelera de lujo que la AAA presentará este sábado 28 de noviembre

Te puede interesar: Lando Norris recibe pésimas noticias previo al GP de Qatar

@aztecadeportes SE ACERCA EL DÍA CLAVE. Aquí empieza el Mundial, el sorteo para la Copa del Mundo 2026 está más cerca que nunca y lo podrás vivir con nosotros. #ElCanalDelMundial #CopadelMundo #WorldCup #Mundial #Mundial2026 ♬ sonido original - AztecaDeportes

Lo anterior, sin embargo, no exime que pueda formar parte del grupo de la muerte si es que el sorteo no le beneficia del todo. En el grupo 2, el rival más complicado (a priori) podría ser Uruguay, una selección que si bien ha tenido altibajos cuenta con material individual que puede explotar en el Mundial 2025.

Del Bombo 3 podría enfrentar al cuadro de Noruega, mismo que terminó las eliminatorias como uno de los mejores países del mundo, mientras que el Bombo 4 podría aparecer Italia si es que esta acceder de las eliminatorias europeas que está por disputar. Con ello, la Selección Mexicana tendría que enfrentar a dos campeonas del mundo, y a un cuadro revelación, en la fase de grupos.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo 2026?

El calendario de la FIFA establece que el Mundial 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio. Recuerda que el primer duelo será precisamente en la cancha del Estadio Banorte, y en este la Selección Mexicana se medirá a un combinado que forme parte del Bombo 3.

Mundial 2026
Lo mejor del Mundial México 2026
México en el Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×