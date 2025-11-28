Este sería el grupo más DIFÍCIL que le podría tocar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Estamos exactamente a una semana para que se lleve a cabo el sorteo para la Copa del Mundo , un evento que sin duda generará muchas expectativas en todo el planeta. Ante ello, luce interesante jugar con el futuro para conocer el grupo más difícil que la Selección Mexicana podría tener en el Mundial 2026.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la Selección Mexicana terminó su preparación con dos juegos en la última Fecha FIFA, mismos en donde enfrentó a los cuadros de Uruguay y Paraguay. Ante ello, el Tri se dice listo para disputar algunos enfrentamientos más antes de su debut en el Mundial 2026.

Este sería el grupo más complicado para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

México forma parte del Bombo 1 del sorteo para la Copa del Mundo, por lo que con ello podrá evitar a escuadras campeonas y a selecciones muy poderosas, teniendo como ejemplos a cuadros como España, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra y Portugal.

Te puede interesar: Esta es la cartelera de lujo que la AAA presentará este sábado 28 de noviembre

Te puede interesar: Lando Norris recibe pésimas noticias previo al GP de Qatar

Lo anterior, sin embargo, no exime que pueda formar parte del grupo de la muerte si es que el sorteo no le beneficia del todo. En el grupo 2, el rival más complicado (a priori) podría ser Uruguay, una selección que si bien ha tenido altibajos cuenta con material individual que puede explotar en el Mundial 2025.

Del Bombo 3 podría enfrentar al cuadro de Noruega, mismo que terminó las eliminatorias como uno de los mejores países del mundo, mientras que el Bombo 4 podría aparecer Italia si es que esta acceder de las eliminatorias europeas que está por disputar. Con ello, la Selección Mexicana tendría que enfrentar a dos campeonas del mundo, y a un cuadro revelación, en la fase de grupos.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo 2026?

El calendario de la FIFA establece que el Mundial 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio. Recuerda que el primer duelo será precisamente en la cancha del Estadio Banorte, y en este la Selección Mexicana se medirá a un combinado que forme parte del Bombo 3.