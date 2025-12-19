¿El GTA VI se vuelve a retrasar hasta el 2027? Esto es lo que se sabe

Grand Theft Auto se ha convertido en uno de los títulos más importantes que se han manejado dentro del apartado de los videojuegos durante este año; sin embargo, más allá de cuestiones positivas, esto guarda estrecha relación con el constante retraso que el GTA VI ha tenido y, posiblemente, vuelva a tener.

Para poner un poco de contexto, vale decir que el Grand Theft Auto se ha convertido en uno de los videojuegos más icónicos en la historia de este mundo, por lo que la llegada del GTA VI ha tenido un nivel de importancia pocas veces visto en el pasado. Ahora bien, ¿es cierto que se volverá a retrasar hasta el 2027?

¿El GTA VI se estrenará hasta el 2027?

En principio, el GTA VI estaba confirmado para llegar a finales de este año; sin embargo, hace unas semanas Rockstar Games confirmó que la fecha definitiva sería el jueves 19 de noviembre del 2026. Ahora, se habla de la posibilidad de que el videojuego llegue a las consolas hasta el 2027.

11 months to go until we play GTA VI



November 19, 2026. pic.twitter.com/yHF0AS8BSr — TheGameVerse (@TheGameVerse_) December 19, 2025

Esta situación se da, principalmente, por la información de Sony en donde presenta los títulos que llegarán a la PlayStation en 2026. En este formato la PS no dio a conocer el nombre de Grand Theft Auto 6, motivo por el cual los fanáticos han comenzado a preguntarse si este llegará hasta el 2027.

Cabe mencionar que, oficialmente, la fecha de su estreno sigue siendo noviembre del 2026; sin embargo, todo podría cambiar en los próximos meses si es que el GTA VI sigue teniendo problemas para su arribo, lo cual hace que los fanáticos busquen información clara y verídica sobre esta situación.

¿Cuál es la relación entre el GTA VI y la PlayStation 6?

El primer gran retraso del GTA VI , el cual pasó de noviembre del 2025 a noviembre del 2026, generó distintos rumores y uno de ellos guardó relación con la posibilidad de que este se estrenara justo al momento tiempo de la llegada de la PlayStation 6, la cual llegaría entre 2026 y 2027. Sin embargo, nadie detrás de Sony ha confirmado esta situación.