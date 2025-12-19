Wrestlemania 42 toma forma; estos son los 3 combates que la WWE tendría en mente

Faltan poco más de cuatro meses; sin embargo, poco a poco la WWE ha comenzado a mostrar pistas de lo que será la edición de Wrestlemania 2026, misma que se llevará a cabo en La Vegas y que podría tener 3 combates que sin duda generarán mucha expectativa entre los aficionados.

Después de un 2025 lleno de críticas y comentarios negativos hacia la administración de Triple H, el exluchador tiene una nueva oportunidad para sorprender a propios y extraños en Wrestlemania 42, un evento que, gracias a las estrellas actuales, promete ser de los mejores de los últimos tiempos.

¿Qué combates se vislumbran para Wrestlemania 42?

Cody Rhodes vs Roman Reigns: Se trata de uno de los combates más esperados por los fanáticos de la WWE pese a que sería el tercero entre ambos. Rhodes y Reigns son faces y grandes activos de la empresa, por lo que seguramente se enfrentarán por el título en Wrestlemania 42.

CM Punk vs Bron Breakker : Si bien ambos se enfrentarán en la primera edición de RAW 2026, se espera que su rivalidad se mantenga hasta Wrestlemania 42 para que, nuevamente, se vean las caras, destacando un duelo de experiencia contra juventud.

Gunther vs Brock Lesnar: El General del Ring ya retiró de los escenarios a John Cena y, ahora iría por Brock Lesnar, estrella que se dice dejaría los cuadriláteros el próximo año y que tendría en el austriaco a su último rival, ya sea en Wrestlemania o en SummerSlam.

¿Qué haría que estos combates no se presenten en WWE Wrestlemania 2026?

Por supuesto que, pese a los deseos de los directivos, estos combates podrían no darse debido a un sinfín de circunstancias, entre las que destacan posibles lesiones de las superestrellas, un cambio en el camino de último minuto o, bien, el boom que puedan generar otros luchadores en estos meses previo a Wrestlemania .