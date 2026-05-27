Filtraciones: ¿El GTA VI se retrasa para febrero del 2027?

El GTA VI ha generado mucha conversación en el mundo de las redes sociales no solo en los últimos días, sino prácticamente desde finales del año pasado. Y cuando parecía que las filtraciones finalmente habían terminado, recientemente surgió una que no fue del agrado de los fans.

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Como sabes, se espera que el GTA VI salga a finales de este año luego de tener un par de retrasos, el último de ellos de prácticamente un año. Ahora, distintos insiders mencionan que el Grand Theft Auto podría tener un nuevo retraso de tres meses más. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿El GTA VI tendrá un retraso más de tres meses?

Lo primero a tener en cuenta es que, en reiteradas ocasiones, Rockstar Games ha mencionado que el GTA VI saldrá el 19 de noviembre del 2026 después de terminar su periodo de producción. No obstante, ahora se dice que este podría retrasarse hasta el mes de febrero del 2027, sin una fecha específica hasta ahora, según el portal Área de Jugones.

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"GTA VI"



Porque hoy debería haber salido el videojuego si no sufría el último retraso. pic.twitter.com/wTNRytDDwp — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 26, 2026

Esta situación deriva de algunos rumores que circulan en las redes sociales, mismos que mencionan que la producción del GTA VI no está completa en su totalidad, lo cual haría que el videojuego tenga un nuevo retraso toda vez que este estaba destinado para salir en noviembre del 2025.

Ante este hecho, y a falta de un anuncio oficial que confirme lo anterior, son muchos los seguidores de Rockstar Games quienes han mostrado su descontento por este hecho. Por tal motivo, los organizadores esperan que esta situación no genere menos ventas de las establecidas previamente al momento de su lanzamiento.

¿Cuál sería el costo del GTA VI?

Mientras se confirma o rechaza la información antes mencionada, vale decir que existe mucha polémica en torno al costo que tendrá el GTA VI. Y es que, mientras algunos insiders sostienen que el precio será de 60 a 70 dólares, otros sugieren un costo superior a los 100 dólares.