Filtraciones: ¿Cuándo saldrá el tráiler 3 del GTA VI?

Noviembre del 2026 pinta para ser uno de los meses más importantes en la historia reciente de los videojuegos dado que, durante este mes, se llevará a cabo el lanzamiento del GTA VI, título que se ha esperado durante muchos años mediante Rockstar Games.

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El GTA VI está convertido en el juego más esperado, posiblemente, de todos los tiempos gracias a la información que hay detrás de él, así como la cantidad de dinero que ha invertido hasta ahora. Ante ello, ¿sabías que muy pronto podría llegar el Tráiler 3 de este videojuego?

¿Cuándo saldrá el Tráiler 3 del GTA VI?

Lo primero que debes saber es que el GTA VI se lanzará oficialmente el 19 de noviembre; es decir, en poco más de seis meses. Ante ello, poco a poco ha circulado información respecto al tercer tráiler, el cual saldría muy pronto en beneficio de sus millones de seguidores alrededor del mundo.

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🟣 Un fan de GTA 6 lleva meses estudiando la posición de los planetas para predecir cuándo saldrá el tercer tráiler:



Ha analizado posiciones astrales y patrones de anteriores anuncios de Rockstar desde 2007 para intentar descubrir la fecha exacta🤯



Su conclusión: el tráiler 3… pic.twitter.com/IpvNH85Nht — Movistar eSports (@MovistareSports) May 7, 2026

Y es que, de acuerdo con información de la cuenta de X Movistar eSports, un fan del Grand Theft Auto VI habría estudiado, durante los últimos meses, la posición de los planetas y el análisis de distinta información del videojuego para predecir la fecha exacta del tercer tráiler, mismo que llegaría este 14 de mayo del 2026.

Cabe mencionar que esta situación no tiene un fundamento lógico y que, incluso, Rockstar Games no ha lanzado algún comunicado al respecto, por lo que lo más conveniente es tomar esta información con cautela para evitar fake news en torno al lanzamiento del GTA VI.

¿Cuánto costará el GTA VI?

Si bien hasta el momento no existe un anuncio oficial al respecto de su costo, muchos insiders han confirmado que este no superará los 100 dólares como se tenía previsto en un inicio. Ante ello, todo haría indicar que el precio sería promedio; es decir, costaría entre 60 y 80 dólares.