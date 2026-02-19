¡Espectacular! Revelan primeras IMÁGENES de cómo luce el GTA VI

Mucho se ha hablado respecto a lo que sucede con uno de los videojuegos más esperados que ha habido en los últimos años, mismo que recientemente se volvió tendencia una vez más en las redes sociales. Ahora, luce interesante conocer las nuevas imágenes protagonizadas por el GTA VI.

Cuando se pensaba que el GTA VI se lanzaría a finales del año pasado, RockStar Games cambió de decisión y optó por lanzarlo hasta noviembre de este año, lo cual generó mucha molestia entre la comunidad que espera contar con él pronto, misma que, ahora, se alegró por la nueva “probadita” que surgió en redes.

¿Cómo luce el GTA VI? Imágenes lo comprueban

Distintas cuentas de Facebook, TikTok y X lanzaron algunas imágenes que se encuentran en la página oficial de RockStar Games y que mostrarían la forma en cómo luce el GTA VI, esto luego de un periodo de espera en lo que se supo muy poco del desarrollo de este nuevo videojuego.

"GTA 6"



Porque Rockstar nos sorprendió este martes con 15 fotogramas nuevos del juego en su pagina oficial: pic.twitter.com/JTxifIdTPg — Tendencias Arg 🇦🇷 (@Tendencias_Argy) February 17, 2026

En las imágenes, publicadas en distintas redes sociales, se ve el espectacular nivel de detalle que RockStar Games presenta a través de segmentos nítidos que lucen cada vez más reales, un hecho que ha caracterizado a este videojuego desde su aparición hace algunas décadas.

Para ejemplo de ello están los motociclistas que hacen acto de aparición con rumbo al horizonte, así como la mujer que descansa en una piscina o, bien, los carros que atraviesan por una calle mientras son atacados por las personas, lo cual eleva el nivel de admiración entre los gamers.

¿Cuándo sale el GTA VI?

Si no existe un nuevo cambio en los próximos meses, todo haría indicar que el GTA VI de RockStar Games saldría a la venta el próximo 19 de noviembre para la PlayStation 5, la cual será su consola principal. Ante ello, desde ahora ha sumado comentarios positivos luego de las imágenes filtradas en días recientes.