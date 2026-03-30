Guatemala revela la verdad de la salida de Luis Fernando Tena tras su operación

La Federación de Futbol de Guatemala aclaró la situación de Luis Fernando Tena; el director mexicano continúa siendo el seleccionador chapín. En los pasados días, se rumoró sobre una posible salida del medallista de oro en los Juegos Olímpícos de Londres 2012 y el supuesto tomó fuerza tras la estrepitosa goleada de 7-0 que recibió el cuadro centroamericano de Argelia en esta Fecha FIFA.

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A través de un comunicado oficial, la FFG aclaró la situación de Tena: ''Ante las noticias infundadas que han circulado en diversos medios y plataformas digitales sobre una posible salida del estratega Luis Fernando Tena, la FFG desmiente categóricamente dichos rumores.'', destacó parte del escrito.

Espaldarazo al 'Flaco'

Por otro lado, la misma fuente reiteró la certidumbre para que Tena y su cuerpo de trabajo continúen al frente del cuadro albiazul en el siguiente proceso mundialista: ''Queremos resaltar nuestra total confianza y continuidad en el proceso que lidera el profesor Tena al frente de la ‘Azul y Blanco’, cualquier información de lo contrario carece de veracidad y responde únicamente a especulaciones.'', menciona el comunicado.

Cabe destacar que, Tena se sometió a un proceso médico en México y continuará con su recuperación en dicho país. Finalmente, se espera que el conjunto centroamericano consiga duelos de preparación en la siguiente fecha FIFA y poder seguir en ritmo en busca de conseguir una histórica calificación a la Copa Mundial de la FIFA 2030 que se llevará a cabo en España, Portugal, Marruecos y algunos partidos en Sudamérica.