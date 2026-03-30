Estados Unidos vs Portugal: Fecha y hora para ver en Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos enfrenta a Portugal en un amistoso internacional de fecha FIFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que se jugará en Atlanta. El encuentro comenzará a las 9:00 PM hora del Este, 8:00 PM hora del Centro y 6:00 PM hora del Pacífico en Estados Unido y será una prueba exigente para el equipo de Mauricio Pochettino. El partido Estados Unidos vs Portugal genera expectativa entre los aficionados latinos en Estados Unidos, especialmente por la ausencia de Cristiano Ronaldo y por el momento que viven ambas selecciones. El USMNT llega tras una derrota ante Bélgica, mientras que Portugal busca recuperar sensaciones luego de su empate sin goles frente a México.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Portugal al amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Estados Unidos encara este partido con la necesidad de mejorar su rendimiento defensivo y recuperar confianza. El equipo de Mauricio Pochettino mostró fragilidad ante Bélgica, pero también dejó momentos ofensivos interesantes que intentará consolidar frente a un rival europeo de alto nivel. Christian Pulisic se mantiene como la principal referencia del ataque estadounidense, acompañado por una base joven que busca consolidarse en la recta final hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Portugal, por su parte, llega con una plantilla competitiva pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado por lesión. El conjunto dirigido por Roberto Martínez mantiene nombres de peso como Bruno Fernandes, Rafael Leao y Vitinha, futbolistas que pueden marcar diferencia en cualquier momento. Tras el empate ante México, el combinado europeo intentará imponer su ritmo y demostrar por qué es considerado uno de los candidatos a competir en el próximo torneo del mundo.

El contexto del partido también suma atractivo. Atlanta será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que este amistoso representa una oportunidad para que ambas selecciones se familiaricen con el ambiente y las condiciones del estadio.

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Jugadores a seguir y antecedente entre Estados Unidos vs Portugal

El duelo tendrá figuras importantes en ambos lados. Pulisic lidera el ataque del USMNT y será clave para generar peligro en los espacios. Portugal, sin Cristiano Ronaldo, apostará por la creatividad de Bruno Fernandes y la velocidad de Rafael Leao para desequilibrar.

El antecedente más recordado entre estas selecciones se remonta a Brasil 2014, cuando empataron 2-2 en la fase de grupos en un partido lleno de emociones. Ese recuerdo aumenta la expectativa para este amistoso internacional.

Estados Unidos busca una victoria que calme dudas, mientras Portugal pretende consolidar su funcionamiento colectivo. El partido Estados Unidos vs Portugal se jugará el martes 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro comenzará a las 9:00 PM hora del Este, 8:00 PM hora del Centro y 6:00 PM hora del Pacífico en Estados Unidos.