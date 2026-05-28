De la pasarela al paddock: Gucci será protagonista en la Fórmula 1

La Fórmula 1 está entrando en una nueva era. Y no solamente por la tecnología, los pilotos jóvenes o el crecimiento global que ha tenido en los últimos años. Ahora, el lujo más exclusivo del planeta también quiere formar parte de la parrilla.

Este miércoles se confirmó uno de los movimientos comerciales más impactantes que ha vivido la categoría en tiempos recientes: Gucci se convertirá en patrocinador principal de Alpine a partir de la temporada 2027.

La histórica firma italiana desembarcará oficialmente en la máxima categoría con un acuerdo que cambiará por completo la identidad visual y comercial de la escudería francesa.

GUCCI RACING



The House enters Formula One, becoming title partner of the Alpine Formula One Team from 2027, and introduces Gucci Racing—a new business and experiential platform at the intersection of luxury and sport.

#GucciRacing @AlpineF1Team pic.twitter.com/shiEomnepl — gucci (@gucci) May 27, 2026

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Alpine cambiará de nombre en la Fórmula 1

El proyecto será mucho más profundo que un simple patrocinio. A partir de 2027, el equipo competirá bajo el nombre de “Gucci Racing Alpine Formula One Team”, convirtiéndose en la primera ocasión en la historia donde una marca de moda de lujo ocupa el rol principal dentro de una escudería de Fórmula 1.

Además, Alpine abandonará sus actuales colores azul y rosa, utilizados durante la etapa junto a BWT, para adoptar una nueva imagen inspirada directamente en Gucci.

La alianza también incluye el lanzamiento de “Gucci Racing”, una plataforma enfocada en experiencias, marketing y activaciones comerciales que buscará unir el mundo del lujo con el automovilismo.

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La Fórmula 1 se convirtió en un negocio gigantesco

Detrás de esta decisión existe una razón muy clara: la Fórmula 1 dejó de ser únicamente un deporte. Hoy es una plataforma global de entretenimiento.

Desde Gucci entienden que la categoría alcanzó un público mucho más joven, diverso y aspiracional, especialmente después del crecimiento explosivo de los últimos años. La marca considera que la F1 ya no solamente mueve aficionados al automvilismo, sino también moda, cultura, tendencias y estilo de vida.

GUCCI RACING



Gucci and Alpine join forces in a new Formula One partnership, with the team set to race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ from the 2027 FIA Formula One World Championship. The collaboration introduces Gucci Racing, a new business and experiential… pic.twitter.com/C7ibZFZ2H6 — gucci (@gucci) May 27, 2026

Flavio Briatore presume el nuevo momento de Alpine

En Alpine interpretan este acuerdo como una señal del crecimiento que vive actualmente el proyecto.

Después de un complicado 2025, el equipo francés ha mostrado una reacción importante en la temporada 2026, sumando puntos en todos los Grandes Premios disputados hasta ahora y colocándose en la quinta posición del campeonato de constructores.

Flavio Briatore celebró públicamente la alianza y dejó claro que la escudería quiere volver a colocarse entre los proyectos más importantes del paddock.

Y es que la llegada de Gucci no solamente representa dinero. También representa prestigio, exposición global y una transfrmación completa en la manera en la que Alpine quiere posicionarse dentro de la Fórmula 1 actual.