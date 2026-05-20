Checo Pérez regresa a EA SPORTS F1 25, que acelera hacia una nueva era con el Season Pack 2026

Electronic Arts confirmó que el contenido estará disponible a partir del 3 de junio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, llevando a los jugadores a la nueva generación de la Fórmula 1 inspirada en la temporada real 2026 con el regreso triunfal de Sergio Checo Pérez.

🏎️🔥 El F1 25 Season Pack ya tiene fecha de lanzamiento.



📅 Disponible el 3 de junio con nuevos contenidos, monoplazas y experiencias inspiradas en la temporada actual de la Fórmula 1. 👀✨#F125 #Formula1 #Gaming pic.twitter.com/gdoPFX9qXs — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) May 20, 2026

La actualización marcará el inicio de una etapa completamente distinta dentro del campeonato, incorporando los nuevos reglamentos técnicos de la FIA, monoplazas más compactos y ligeros, además de aerodinámica activa diseñada para ofrecer carreras más agresivas y dinámicas tanto para jugadores casuales como competitivos.

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Uno de los mayores atractivos será la llegada de dos nuevas escuderías a la parrilla: Audi y Cadillac. Cadillac debutará con una alineación encabezada por Sergio Pérez y Valtteri Bottas, mientras que Audi contará con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

El juego también estrenará el nuevo “Modo Overtake”, una mecánica que añadirá más profundidad estratégica durante las carreras, permitiendo administrar ataques y adelantamientos de manera más táctica. Además, se incluirán nuevas asistencias para facilitar la experiencia a quienes apenas comienzan dentro de la saga.

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

Otro de los anuncios más importantes es la incorporación de MADRING, el nuevo circuito urbano de Madrid que debutará oficialmente en la Fórmula 1 durante septiembre de 2026. Esta pista híbrida combinará sectores callejeros con tramos construidos específicamente para competición y será el primer circuito completamente nuevo dentro de la franquicia desde 2023.

Lee Mather, director creativo senior de Codemasters, señaló que esta expansión representa “la evolución más significativa del deporte en más de una década”, mientras que Lewis Hamilton destacó que el juego logra capturar de forma auténtica la transformación que atraviesa actualmente la Fórmula 1.

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Además del contenido descargable, EA lanzará la nueva F1 25: 2026 Season Edition, una edición especial que incluirá tanto el juego base como el Season Pack completo, ofreciendo acceso total a las temporadas 2025 y 2026 dentro de una sola experiencia.

Con nuevos equipos, cambios radicales en la jugabilidad y una parrilla más competitiva, F1 25 apunta a convertirse en la entrega más ambiciosa de la saga moderna.