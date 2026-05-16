Estos son los dos deportes favoritos de Checo Pérez además de la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, se dice listo para formar parte del Gran Premio de Canadá, próximo en el calendario de la Fórmula 1. Bajo este escenario, sabías que el nacido en Jalisco cuenta con un cariño por dos deportes específicos además del automovilismo?

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Como sabes, Checo Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo profesional durante esta temporada luego de que Cadillac lo fichara junto con Valtteri Bottas. Sin embargo, lo anterior no exime que disfrute de otros deportes en sus tiempos libres. ¿Cuáles son estos?

¿Cuáles son los deportes, además de la Fórmula 1, que Checo Pérez disfruta?

Bien se sabe que el piloto mexicano Checo Pérez siente un amor especial por el futbol, más precisamente por la Liga BBVA MX. Se sabe que el nacido en Guadalajara cuenta con un cariño muy grande por el Club América, la escuadra más ganadora del país con 16 títulos.

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Del mismo modo, en los últimos días el piloto de Cadillac compartió, a través de sus redes sociales, una foto en donde se observa cómo practica golf en compañía de otros pilotos de la Fórmula 1, en donde destacan elementos como el español Carlos Sainz, quien forma parte de Williams.

Con ello, Checo Pérez demuestra una vez más el cariño que siente por distintas disciplinas en particular, lo anterior considerando que en el pasado se ha visto en distintos estadios del futbol mexicano apoyando no solo al equipo al que sigue, sino también a la Selección Mexicana.

¿Cuándo es el próximo GP de la Fórmula 1?

Después de lo ocurrido en tierras estadounidenses tras el parón de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo volverá al continente americano para el Gran Premio de Canadá, uno de los más interesantes del año. Este se llevará a cabo el domingo 24 de mayo en punto de las 14:00 horas, tiempo centro de México.