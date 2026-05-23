¡Orgullo mexicano! Noel León conquista la carrera Sprint en Canadá

El automovilismo mexicano sigue cosechando éxitos internacionales y demostrando que el talento azteca tiene un futuro brillante. Este sábado, el joven piloto regiomontano Noel León (Campos Racing) hizo sonar el himno nacional en lo más alto del podio tras firmar una espectacular victoria en la carrera sprint de Montreal de la Fórmula 2, consolidándose como una de las realidades más sólidas de las categorías de soporte del campeonato mundial. Gabriele Minì y Martinius Stenshorne completaron el podio para MP Motorsport y Rodin Motorsport respectivamente.

NOEL ON TOP! 👑🇲🇽



A maiden victory in the Montral Sprint for both Noel Leon and Mexico as a nation in #F2 ✨#CanadianGP pic.twitter.com/dbM7ADYp4E — Formula 2 (@Formula2) May 23, 2026

Desde el arranque en el siempre exigente e histórico Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, León mostró una agresividad inteligente y un ritmo de carrera demoledor. Las condiciones de la pista, caracterizadas por sus muros cercanos y zonas de frenado brutales, no hicieron titubear al mexicano. Con temple de acero, Noel ejecutó adelantamientos precisos y supo gestionar a la perfección la degradación de sus neumáticos para asaltar el liderato y no soltarlo hasta la bandera a cuadros.

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Este triunfo en territorio canadiense no es obra de la casualidad, sino el reflejo de la madurez y constancia que el regiomontano ha venido desarrollando a lo largo de la temporada. Soportando la intensa presión de sus perseguidores en las últimas vueltas y defendiendo su posición con maestría en las famosas chicanas del trazado, León demostró que tiene las manos y la cabeza fría necesarias para pelear por cosas importantes.

Con este resultado, Noel León no solo se lleva valiosos puntos para el campeonato, sino que manda un contundente mensaje a los ojos de todo el paddock de la Fórmula 1 en un fin de semana sumamente mediático. El automovilismo mexicano sonríe: hay presente y, sobre todo, hay un enorme futuro en las pistas del mundo.

