Amenazan a Carrasquilla tras lesionar a Kevin Mier

El mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla, jugador de los Pumas UNAM, vive momentos de tensión luego de recibir amenazas de muerte y mensajes de odio en redes sociales tras la lesión del portero colombiano Kevin Mier, del Cruz Azul, ocurrida durante el duelo del pasado 8 de noviembre.

De acuerdo con el reporte médico de Cruz Azul, Mier sufrió una fractura de tibia que lo dejará fuera de las canchas por el resto del año. El incidente, que en principio fue visto como una jugada fortuita, ha escalado a un preocupante caso de acoso digital contra el futbolista panameño.

Filtran su supuesta dirección y lanzan amenazas en redes sociales

En plataformas como X (antes Twitter), varios usuarios —presuntamente seguidores de Cruz Azul— publicaron mensajes con amenazas explícitas hacia Carrasquilla, incluso ofreciendo dinero para agredirlo físicamente. Algunos comentarios aseguraban que “merecía pagar por la lesión de Mier” y otros fueron más allá, compartiendo lo que sería su presunta dirección particular.

Entre los mensajes más alarmantes se leían frases como: “Yo me encargo de darlo de baja” o “que nunca vuelva a jugar”, lo que generó una ola de condenas por parte de aficionados y periodistas, quienes calificaron la situación como un acto de violencia digital intolerable.

La filtración de información personal también encendió las alarmas de las autoridades deportivas, que podrían intervenir para garantizar la seguridad del jugador y sancionar posibles delitos derivados de estas amenazas.

Carrasquilla ofreció disculpas a Kevin Mier

A pesar del ambiente hostil, Carrasquilla ofreció disculpas públicas al arquero colombiano de Cruz Azul, asegurando que su acción no tuvo mala intención.

“Quiero pedirle disculpas a Kevin. Mi intención nunca fue lastimarlo, solo intenté disputar el balón”, declaró el panameño después del partido.

Tanto Pumas como Cruz Azul han evitado profundizar en el conflicto, aunque se espera que la Liga MX y los equipos involucrados condenen los mensajes de odio y promuevan respeto en el deporte en las redes sociales.

La lesión de Kevin Mier ha sido un golpe duro para Cruz Azul, pero el linchamiento virtual hacia Carrasquilla muestra un preocupante fenómeno en el fútbol moderno: la transformación de la pasión en violencia digital, un tema que pone en riesgo la integridad y la salud mental de los jugadores.