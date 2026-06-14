Guillermo Almada ya trabaja en la pretemporada con el Club América tras ser elegido como el sucesor de André Jardine para el Apertura 2026. En su nueva etapa como azulcrema, enfrenta un problema que tendrá que resolver sobre todo bajo los 3 postes. Conoce al que sería el primer refuerzo del conjunto de Coapa al trabajar con todo el plantel

En un video publicado por el club en sus redes sociales se muestra el entrenamiento de los porteros. No obstante, solo 2 de los 4 compiten por la titularidad, como lo son Fernando Tapia y Rodolfo Cota, quien tomó la portería tras la baja de Luis Ángel Malagón. Conoce por qué las Águilas tendrían más ingresos que cualquier otro equipo.

Guillermo Almada enfrenta su primer gran problema en Club América|Club América

Fernando Tapia y su oportunidad

El arquero es canterano de las Águilas, pero ha estado cedido en varios clubes, como Querétaro, donde se le dieron más minutos e hizo un buen trabajo.

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Tapia llegó a Tigres para ser el reemplazo de Nahuel, pero le tocó comer banca. Por lo anterior, la directiva azulcrema decidió llevarlo de nueva cuenta a Coapa. Sin embargo, no fue considerado titular ante la baja de Luis Ángel, por lo que la llegada de Almada podría abrirle una puerta.

Rodolfo Cota y su veteranía

Cota es un arquero experimentado que ha ganado varios títulos con diferentes equipos como Club León y Chivas. Llegó al equipo a préstamo como segundo arquero, pero tras la lesión de Malagón le tocó salir al quite.

En los últimos partidos del Clausura 2026 con Jardine, le tocó ser titular, pero ahora con la llegada de Guillermo, la puerta está abierta para que cualquiera de los 2 pueda adueñarse de la portería.