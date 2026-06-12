Club América tendrá más ingresos que ningún otro equipo de México durante este mes por esta razón

Mientras hay dos cracks del Club América que respaldaron la llegada de Guillermo Almada, el conjunto azulcrema sigue poniendo el foco en posibles refuerzos. En ese marco, el dinero que ganará durante este mes y medio será clave para lograrlo. De hecho, se dio a conocer que será el equipo con más ingresos de México.

Aunque muchos no lo crean, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ —con victoria de México en el inaugural— le dio una buena noticia al América. Pues el ente organizador da una recompensa económica para los equipos que aportan jugadores y el de Coapa es el equipo mexicano con mayores ingresos provenientes del torneo.

|X: Club América

El dinero que recibiría el Club América por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El protagonista es el Club América, que recibirá alrededor de 1.2 millones de dólares gracias a la participación de sus jugadores en la máxima fiesta del futbol de selecciones y al mecanismo de compensación establecido por la FIFA para los clubes. El Club América lidera los ingresos de la Liga MX por el Mundial 2026 al aportar 4 futbolistas.

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La FIFA entrega una compensación económica de 5,000 dólares diarios por cada jugador convocado a los clubes. En ese marco, América tiene 4 jugadores en la Copa del Mundo: Israel Reyes con México, Alejandro Zendejas con Estados Unidos; y Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez en Uruguay.

América comenzó con la búsqueda de refuerzos para el Apertura 2026|Crédito: Club América / X

¿Por qué América recibe más dinero que Chivas de la FIFA?

Una de las razones por las que el América encabeza la lista de ingresos es que no solo cobrará por los jugadores que actualmente pertenecen a su plantilla. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, los clubes también reciben un porcentaje por futbolistas que hayan formado parte de su plantel durante los dos años previos al torneo.

De este modo, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Rodrigo Aguirre también benefician al América, superando a Chivas de Guadalajara que aporta 5 jugadores al seleccionado dirigido por Javier Aguirre.

Los clubes mexicanos que más dinero recibirán de la FIFA

Así quedaría la distribución de ingresos entre los equipos de la Liga MX con jugadores relacionados al Mundial 2026: