Los 2 jugadores que pide Guillermo Almada para llegar al Club América

Club América cerró una de sus mejores etapas en la historia al llegar a un común acuerdo con André Jardine para dejar el equipo tras conquistar un tricampeonato de la Liga BBVA MX. El candidato número uno para reemplazarlo es Guillermo Almada, quien está a una firma de ser el nuevo técnico. Además, ya pidió a 2 jugadores como refuerzos para el Apertura 2026.

De acuerdo con información de David Medrano Félix, Almada está a nada de ser el nuevo entrenador del América y fue en las negociaciones que puso sobre la mesa el nombre de un par de futbolistas como refuerzos, los cuales son viejos conocidos para él al dirigirlos en su primera etapa en México. Conoce al seleccionado mexicano que también es opción.

Elías Montiel es uno de los nombres que Almada puso sobre la mesa.|@eliasmontiel.8

Los 2 jugadores que pide Guillermo Almada

El primer jugador que Almada quiere para las Águilas es Fernando Gorriarán, quien tiene contrato vigente con Tigres, por lo que se vislumbra complicado que pueda llegar al conjunto azulcrema para el Apertura 2026. El uruguayo coincidió con el capitán de la UANL en Santos Laguna, pero es un deseo casi imposible.

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Elías Montiel es el segundo jugador que el entrenador quiere a toda costa para el América, un futbolista que conoce muy bien al tenerlo en Pachuca. Por el momento, solo son propuestas, pues no hay ninguna oferta formal. Incluso, Guillermo todavía no es el técnico del conjunto de Coapa.

Las decisiones de Guillermo Almada en caso de llegar al Club América

Es casi un hecho que el técnico uruguayo dirigirá al Club América, pues la negociación ya está casi cerrada; solo falta que impregne la firma en el contrato y se haga oficial. Incluso, ya está pactado que los jugadores viajarán a España, donde actualmente reside Almada, para iniciar con la primera etapa de la pretemporada en Marbella.