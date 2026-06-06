Gonzalo Piovi dejaría Cruz Azul en el mercado de verano: hay dos destinos posibles

A pesar de haber sido campeón de la Liga BBVA MX, Cruz Azul realizará una pequeña limpieza dentro de su plantilla para afrontar el próximo torneo. Gonzalo Piovi es uno de los futbolistas que tiene altas probabilidades de salir de La Noria en el mercado de verano. Si bien es cierto que aún no llegó una oferta formal a las oficinas de La Máquina, se dio a conocer que varios equipos están interesados en su fichaje.

Inter Miami aún mantiene firme su interés por contratar al defensor argentino, sondeo que se viene repitiendo desde varios libros de pases. El equipo que tiene a Lionel Messi como gran estrella surge como el destino más probable para Piovi de cara al segundo semestre del año. No obstante, diversos reportes indican que el club estadounidense no es el único que se ha fijado en el futbolista de Cruz Azul.

|Instagram @gonzalopiovi

Gonzalo Piovi es buscado desde Argentina

La información señala que Gonzalo Piovi estaría en carpeta de varios equipos del futbol argentino, mercado el cual conoce de punta a punta, ya que ha jugado allí antes de llegar a México en 2024. De todos modos, los nombres de los clubes que pelean por la ficha del argentino no han sido revelados, pero cada vez es menos probable que el jugador de 31 años siga formando parte de La Máquina para el Apertura 2026.

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Cabe destacar que Cruz Azul no se opondría a una eventual salida de Piovi y la directiva estaría dispuesta a negociar su traspaso. En este contexto, podrían haber novedades sobre el futuro de Gonzalo en La Noria durante las próximas semanas. El argentino es uno de los principales candidatos a salir del equipo y Argentina no sería un destino descabellado debido a su pasado en el futbol de dicho país.

Desde que debutó como jugador profesional, Piovi jugó en seis equipos diferentes en suelo argentino. Pasó por Vélez, Argentinos Juniors, Racing Club, Gimnasia, Defensa y Justicia y Colón. Tras dos años fuera de su país natal, el defensor podría regresar para jugar los últimos años de su carrera, ya habiéndose consagrado en la Liga BBVA MX.

|Cruz Azul

El contrato de Piovi con Cruz Azul

Hay que resaltar que Piovi mantiene un extenso contrato con el cuadro cementero. De acuerdo a los datos arrojados por Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el defensor cuenta con un vínculo vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, es decir, dos años y medio más de contrato.

De esta manera, cualquier equipo que desee contar con su ficha deberá pagar una suma de dinero para efectuar el traspaso. La misma fuente señala que el valor de mercado de Piovi ronda los 2 millones de euros, es decir, 2,5 millones de dólares al cambio actual. Esta cifra no sería un impedimento para la mayoría de los clubes del futbol argentino.