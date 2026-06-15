Guillermo Almada le dará una oportunidad a estos cracks del Club América en el Apertura 2026

Así como Guillermo Almada incorporó un nuevo portero al Club América, en las últimas horas ha trascendido que le dará una oportunidad a varios cracks de cara al Apertura 2026. Mientras que todos los caminos apuntaban a comprar jugadores, el entrenador uruguayo tiene una estrategia particular y que le podría dar resultado en el próximo torneo de la Liga BBVA MX.

La llegada de Guillermo Almada al América podría traer refuerzos, pero también hay una oportunidad para jóvenes futbolistas. Con varias ausencias durante el verano y una pretemporada exigente en Europa, el entrenador uruguayo le dará una oportunidad a los cracks de las fuerzas básicas del Nido de Coapa.

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Guillermo Almada apuesta por jóvenes del Club América para el Apertura 2026

Uno de los rasgos que han marcado la carrera de Almada es su confianza en los futbolistas jóvenes. Durante su etapa en Pachuca impulsó a varias promesas que terminaron llegando al primer equipo, una fórmula que ahora podría repetir en Coapa.

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Ante las ausencias provocadas por la actividad internacional y la posibilidad de que no lleguen tantos refuerzos como se esperaba, el estratega uruguayo decidió integrar a diez jugadores de las categorías Sub-21 y Sub-19 para trabajar junto al primer equipo durante la pretemporada en Madrid, España.

ÚLTIMA HORA: El primer fichaje de Guillermo Almada ya trabaja con el América|Club América

César Nazareth e Ícaro Conceicao son los nombres a seguir del Club América

Entre todos los juveniles convocados hay dos futbolistas que parten con mayores posibilidades de dar el salto. El primero es el guardameta César Nazareth, considerado por diversos reportes como uno de los porteros con mayor proyección dentro de la cantera americanista.

El segundo es Ícaro Conceicao. El mediocampista brasileño de 19 años ya ha tenido acercamientos con el primer equipo y destaca por su capacidad para desempeñarse como pivote o mediocentro defensivo. Su crecimiento en las categorías juveniles lo ha convertido en uno de los proyectos más interesantes del club.

Almada podría potenciar a tres joyas del América|Crédito: @ClubAmerica / X

La pretemporada en Madrid será una prueba importante

La gira por España representa una oportunidad para que los jóvenes demuestren que pueden estar con el primer equipo. Almada suele premiar el rendimiento por encima de la trayectoria, por lo que varios de estos futbolistas tendrán opciones reales de ganarse un lugar en el Apertura 2026 con el Club América.

