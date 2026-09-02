¡MEMOTE MARTÍNEZ NO SE RINDE! 🔥 “LAS OPORTUNIDADES SE VENDRÁN Y TE TIENEN QUE AGARRAR PREPARADO” 🇲🇽 | Azteca Deportes
¡MEMOTE QUIERE MÁS! 🔥🇲🇽 Guillermo Martínez recuerda lo que significó jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y revela su deseo de volver a vestir la camiseta de México con Rafa Márquez.
¡MEMOTE MARTÍNEZ QUIERE VOLVER A LA SELECCIÓN MEXICANA! 🇲🇽🔥
Guillermo “Memote” Martínez habló en entrevista exclusiva con Azteca Deportes sobre todo lo que significó para él vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™, representar a México y cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera.