Guillermo Ochoa en México; ¿cuántos goles recibió con la Selección Mexicana?

La etapa de Guillermo Ochoa con la Selección Nacional Mexicana, finalmente, terminó. Su labor concluyó en la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde tuvo algunos minutos en el juego en donde México obtuvo el triunfo ante el cuadro de Chequia por 3-0.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Y es que, con 41 años de edad recién cumplidos, Guillermo Ochoa está listo para decirle adiós al futbol profesional después de más de dos décadas de carrera. Ante ello, vale conocer cómo le fue al portero en la Selección Mexicana en cuanto a juegos, minutos disputados y goles recibidos.

¿Cuántos goles recibió Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana?

Lo primero a tener en cuenta es que Guillermo Ochoa hizo su debut profesional en la Selección Mexicana en diciembre del 2005 de la mano de Ricardo La Volpe, por lo que el canterano del Club América sumó más de 20 años defendiendo los colores del combinado tricolor.

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En esta cantidad de tiempo, Guillermo Ochoa formó parte de seis ediciones mundialistas, aunque solamente en cuatro vio participación (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México 2026). Por tal motivo, es junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo los únicos jugadores en registrar seis Mundiales en su carrera.

Dicho lo anterior, vale decir que Guillermo Ochoa registró un total de 154 partidos con la Selección Absoluta de México, mismos en donde, de acuerdo con Transfermarkt, acumuló 13,538 minutos. En esta cantidad, Paco Memo recibió 154 tantos y dejó su valla en cero en 64 ocasiones, destacando los 12 tantos que permitió en 12 cotejos mundialistas.

¿Cuál fue la mejor participación de Guillermo Ochoa en la historia de los Mundiales?

Sin duda, Guillermo Ochoa concretó su mejor participación en la historia de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2014, más precisamente cuando el cuadro nacional rescató el empate frente a Brasil por 0-0 gracias a una majestuosa participación del canterano azulcrema.