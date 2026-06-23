CONFIRMADO: Guillermo Ochoa se lesionó a HORAS de enfrentarse vs Chequia en el Mundial 2026

Guillermo Ochoa sufrió una lesión en la cadera a horas de que México dispute su último partido en la fase de grupos en el Mundial 2026 vs Chequia, confirmó en conferencia de prensa el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre. La lesión se da en medio de los rumores de que el arquero pudiera aparecer de titular en el partido contra el cuadro europeo.

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"Pensé que era en la rodilla (la lesión) pero no, fue la cadera. Pero continuó entrenando, está muy bien físicamente, se cuida mucho, va al gimnasio, para la edad que tiene está sorprendentemente muy bien, está estupendamente bien. Fue más un susto", reveló Javier Aguirre, luego de que fuera cuestionado sobre si Ochoa aparecería como guardameta titular vs Chequia en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 de México.

¿Por qué se lesionó Guillermo Ochoa antes de enfrentar a Chequia?

Aguirre reveló que Ochoa sufrió un resbalón en el campo de la cancha en la que entrenaba México y que eso provocó que se lastimara la cadera. El entrenador de la Selección Mexicana se acercó a preguntarle al arquero si se encontraba bien y, según dijo, el golpe no fue de gravedad.

"Estaba flojito el campo, nos ha llovido mucho, regamos mucho esa portería y antes que a él le pasara que se lastimara, también le pasó al Tala (Rangel) y ya luego decidimos cambiar la portería", relató Aguirre.

El entrenador de la Selección Mexicana esquivó las preguntas sobre si Ochoa sería titular contra Chequia, luego de que en este juego no se dispute nada para México, debido a que aseguró ser primer lugar de grupo y se afianzó para jugar en el estadio Ciudad de México en la fase de los 16avos de final.

Fecha y hora del México vs Chequia del Mundial 2026

México jugará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 vs Chequia la presente semana, en el que podría alcanzar los 9 puntos en esa instancia, algo que jamás ha logrado en la historia de los Mundiales. A continuación la fecha, hora y los datos más importantes del partido:

