Guillermo Ochoa rompe en llanto: “Ahora que termine la Selección, no le veo más sentido al futbol. No le veo sentido a seguir jugando”

Guillermo Ochoa está participando en su sexta Copa Mundial de la FIFA y escribiendo su nombre en la historia del futbol y de la Selección Mexicana y aunque aun no ha disputado minutos en lo que va de la presente justa, el guardameta mexicano ha adelantado que el adiós de las canchas está cada vez más cercano.

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Memo Ochoa rompe en llanto al hablar de su futuro en Selección Mexicana

Memo Ochoa concedió una entrevista para la FIFA en donde no pudo contener el llanto al hablar sobre su futuro en el futbol a sus 40 años y dejó entrever que su retiro de las canchas está cada vez más cerca.

“Yo no entiendo mi carrera sin la Selección, no sé qué sería de mi carrera y ahora que termine de la Selección no le veo más sentido al futbol, al seguir jugando. He disfrutado cada momento y lo he dado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto”, declaró Ochoa para la FIFA.

Ochoa leyó una carta que le escribió su hija antes de comenzar la entrevista y desde antes de leer las primeras líneas rompió en llanto recordando todo lo que ha dejado atrás para representar a la Selección Mexicana en seis Copas Mundiales de la FIFA.

“Todo ha estado en una espiral en los último 20 o 22 años. Donde poco tiempo para vacacionar, para la familia y la Selección de México siempre ha sido mi carrera, en mi vida ha sido mi brújula”, agregó Ochoa.

Memo Ochoa acudió a los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y fue titular en las justas de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En su palmarés con Selección presume seis Copas Oro, una medalla de bronne Olímpica y una Liga de Naciones de la Concacaf.

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