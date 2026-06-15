La viral reacción de Vozinha, portero de Cabo Verde, tras descubrir cuántos seguidores tiene en Instagram tras su partido ante España en el Mundial 2026

Vozinha, portero de la Selección de Cabo Verde, ha pasado de tener una fama local a ser una estrella conocida a nivel global tras su espectacular actuación este lunes 15 de junio en el debut del conjunto caboverdiano en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en donde consiguió un heroico empate frente a España.

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Vozinha reacciona al descubrir el nuevo número de seguidores en su Instagram

Antes del partido ante España, Vozinha tenía cerca de 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram, pero después del partido el número creció exponencialmente hasta llegar al millón y medio de seguidores y al momento de la elaboración de esta nota es de 3.7 millones de followers.

Vozinha se ha convertido en el futbolista más famoso de Cabo Verde y no es para menos, luego de que el guardameta registrara siete atajadas para convertirse en el Mejor Jugador del Partido.

El guardameta descubrió en vivo el número de seguidores en su cuenta personal de Instagram luego del partido y en plena transmisión en vivo dejó una viral reacción cuando una reportera le mostrara la exorbitante cifra que sigue creciendo minuto a minuto.

El arquero de cabo verde tenia 50 mil seguidores antes del partido

se acaba de enterar en vivo que ahora tiene 1,7 millones y sigue subiendo kjj pic.twitter.com/TuBJWyKObI — ElBuni (@therealbuni) June 15, 2026

"Me dijeron que tenían medio millón (de seguidores), pero no sé ahora", dijo Vozinha cuando se le preguntó y cuando descubrió que en el momento ya eran millón y medio no pudo ocultar su sorpresa.

Vozinha ha vivido una experiencia similar a lo que ocurrió con Tim Payne, quien antes del Mundial solo tenía 5 mil seguidores, pero después de hacerse viral en redes sociales tiene ya 5.7 millones de seguidores.

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