Las paradas en boxes en la Formula E tendrán que esperar un año más

la Formula E ha evolucionado a pasos agigantados temporada tras temporada. Para este año finalmente llegó el flamante auto de tercera generación, el GEN3, que ha tenido mucho éxito en prácticamente la primera mitad de la campaña y ha obligado a los pilotos y equipos a rehacerse técnica y estratégicamente, brindado todo tipo de desafíos muy exigentes para todos los involucrados.

También para esta Temporada 9 se tenía previsto en un inicio que se incluyeran las paradas en boxes en la segunda mitad del campeonato, sin embargo, todo parece indicar que será hasta el 2024 cuando veamos esto hecho realidad.

La Formula E dará a conocer en los próximos días con exactitud cuándo comenzarán estas paradas que energía, que serían muy parecidas a las que se realizaban en la Fórmula 1 para cargar combustible hace varios años. La categoría eléctrica busca implementar este factor para añadir la dificultad estratégica de los equipos y aumentar la espectacularidad de las carreras.

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Las opiniones entre los pilotos de la Formula E son divididas. Algunos piensan que es ilógico cambiar el reglamento en plena temporada, mientras otros, como René Rast de McLaren, dijo que le "encantaría verlo ya en pista".

Horario y dónde ver el E-Prix de Berlín

Después de un mes de ausencia, regresa con toda la carga la Temporada 9 de la Formula E, para completar la primera mitad del campeonato. Berlín, la única ciudad que ha acogido todas las campañas eléctricas de la historia, tendrá una doble cartelera para las rondas 7 y 8.

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No te pierdas la transmisión EN VIVO y gratis del E-Prix de Berlín este sábado 22 y domingo 23 de abril en punto de las 6:50 AM a través de las siguientes plataformas digitales: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes, y las cuentas de Azteca Deportes de Facebook Live, Youtube, y Tik Tok.