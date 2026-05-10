¡Casi no puede caminar! Así luce el Big Show, figura de la WWE, con 54 años (VIDEO)

La historia de WWE se escribe a través de grandes luchadores y espectaculares estrellas que entregaron su vida a esta industria del entretenimiento. Una muestra de lo anterior es nada más y nada menos que el Big Show, atleta que, con 54 años de edad, ya no puede caminar por su propia cuenta.

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Paul Donald Wight II, nombre de pila del Big Show, fue un luchador profesional que perteneció a distintas marcas, destacando por supuesto la WWE. Este atleta sobresalió entre los demás por su increíble estatura y tonelaje, aunque también por la innumerable cantidad de lesiones que tuvo.

¿Cómo luce El Big Show, figura de la WWE, con 54 años?

Fue a través de un video compartido en redes que se muestra la forma en la que el Big Show se ayuda de una maleta para poder caminar de manera decorosa. El video no cuenta con una fecha especial, aunque se presume que no tiene mucho tiempo entre su lanzamiento y la realidad.

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WWE fans are shocked to see how much age has caught up to Big Show, as he was spotted using his bag to help him walk 🥹 pic.twitter.com/PNNn492sSf — tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) April 21, 2026

El video muestra a un Big Show cansado y recargándose de una maleta con ruedas para dar algunos pasos y, posteriormente, subir a un automóvil. Cabe mencionar que el atleta ya tiene 54 años de edad; sin embargo, lo anterior no exime que su estado de salud sea cuestionable debido a su faceta como superestrella.

¿Cuáles han sido los problemas que el Big Show ha tenido que enfrentar?

A lo largo de sus casi 30 años como profesional del wrestling, el Big Show ha tenido que enfrentar una serie de lesiones por demás importantes que lo han marcado físicamente. Entre estas incluyen los reemplazos de rodilla y cadera que ha sufrido en el pasado reciente.

Estas se dieron en el 2018; de hecho, una infección a consecuencia de una cirugía de cadera lo alejó de la lucha libre durante ocho meses. Del mismo modo, cuenta con significativas secuelas en la zona de sus piernas a raíz de su preparación como luchador, hecho que ha causado facturas en la actualidad.