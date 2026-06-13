Es la estrella de su Selección en el Mundial 2026, fue campeón de Champions y se desvive en elogios por México: “Amo tu país”

Achraf Hakimi, vigente campeón de la Champions League con el PSG y estrella de la Selección de Marruecos que buscará repetir los éxitos obtenidos en Qatar 2022 y alcanzar las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, reveló tener un cariño especial por México, país en el que ha estado varias veces de visita.

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Hakimi confiesa su amor por México

En entrevista exclusiva para TV Azteca, Achraf Hakimi agradeció a sus fans en México, además de revelar que tiene un cariño especial por nuestro país, en donde ha estado en varias ocasiones.

"Estoy muy orgulloso de tener algunos fans en tu país. Amo tu país. Ya he estado ahí, Así que estoy contento de que me quieran. Así que muchas gracias, y estoy contento de que gente de diferentes países estén siguiendo a Marruecos, porque eso significa que estamos creciendo y haciendo cosas buenas", dijo Hakimi para TV Azteca.

|Reuters

Hakimi fue consultado sobre los rivales que tendrá que enfrentar en la Fase de Grupos y aseguró que no tiene miedo de medirse ante los mejores, incluyendo a Neymar y Brasil que será su primer adversario en el Mundial 2026.

"Me gusta jugar contra los mejores, y Neymar es de los mejores. Prefiero jugar contra él. Sabemos que quizás es su última copa del mundo, así que prefiero que esté en la cancha y jugar contra él; porque lo conozco y me gusta jugar (como decía) contra los mejores", declaró para el Canal del Mundial.

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