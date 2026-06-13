Fecha y HORARIO del debut de Brasil vs Marruecos, partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección más ganadora de las Copas Mundiales de la FIFA y una de las favoritas para llevarse el título este 2026, Brasil, debuta este sábado 13 de junio en contra de su similar de Marruecos en la cancha de East Rutherford en un partido que podrás ver a través de la señal de TV Azteca.

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Fecha y Horario del debut de Brasil en el Mundial 2026

La Selección de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti debuta este sábado 13 de junio en la cancha del East Rutherford en contra de Marruecos, en uno de los mejores partidos de la Fase de Grupos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Brasil llega como uno de los favoritos para llevarse la Copa Mundial, pero enfrente tendrá que medirse ante Marruecos, vigente campeón de África en la mesa y quien diera la sorpresa en la justa de Qatar 2022 convirtiéndose en el primer representativo africano en alcanzar las Semifinales.

No te pierdas el debut de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA en contra de su similar de Marruecos este sábado 13 de junio en puntos de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y de forma gratuita por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

La transmisión digital en el sitio oficial de Azteca Deportes comenzará desde las 15:00 horas en donde encontrarás el análisis de nuestros especialistas y el calentamiento previo al arranque del encuentro.

Brasil y Marruecos cuentan con un antecedente en Copas Mundiales de la FIFA cuando se enfrentaron en la Fase de Grupos de la edición de Francia 98 que terminó con goleada para los brasileños por 3-0.

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