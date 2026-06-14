Harry Kane en el Bayern: ¿Llega en su mejor momento a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Harry Kane llega a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 como uno de los elementos más importantes no solo de la Selección de Inglaterra, sino de todo el evento en general. Ahora bien, ¿este Mundial es el momento en donde mejor llega el delantero del Bayern Múnich?

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Después de un largo, pero consistente periodo con el Tottenham, Harry Kane arribó al Bayern Múnich con la intención de reemplazar a Robert Lewandowski. El nacido en Inglaterra no solo cumplió con creces, sino que llega a esta Copa Mundial de la FIFA en el mejor momento posible.

¿Cuáles son los números de Harry Kane rumbo a la Copa Mundial de la FIFA?

Fueron 58 los goles que Harry Kane alcanzó en un total de 50 compromisos a lo largo de la temporada pasada. Cabe destacar que estos números no solo se dieron en la Bundesliga, sino también en la Copa de Alemania y, por supuesto, en la UEFA Champions League.

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Del mismo modo, Harry Kane acumuló siete asistencias en la campaña pasada, lo cual habla de un elemento que, además de ser adicto al gol, es un gran complemento para sus compañeros. Es así como el atacante llega a su tercera Copa Mundial de la FIFA después de lo ocurrido en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Cabe destacar que su debut con el cuadro inglés se dio en 2015; es decir, hace más de una década. Desde aquel momento a la fecha, Harry Kane acumula 78 anotaciones y 19 pases a gol en 112 partidos, lo cual habla del gran performance que tiene cada que viste esta casaca.

¿Cuáles son los números de Harry Kane en los Mundiales?

En la edición de Rusia 2018, Harry Kane se hizo presente con seis anotaciones; tres ante Panamá, dos frente a Túnez y una más contra Colombia en los octavos de final. En Qatar 2022, por su parte, el delantero registró tres pases a gol en fase de grupos, así como dos tantos ante Senegal y Francia en octavos y cuartos de final.