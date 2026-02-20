OFICIAL: Entrenador mexicano es suspendido 6 partidos del Clausura 2026; no creerás las razones
El estratega recibió un duro castigo por la FMF tras perder los papeles al final de un partido de la jornada 6 del Clausura 2026
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) suspendió 6 partidos al entrenador mexicano Mario Ortiz tras cometer actos indisciplinarios al final del partido entre Atlético Morelia y Venados de Mérida de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde juega el futbolista que es considerado la nueva Hormiga González que suma goles y asistencias en Chivas.
Al técnico se le sancionó por incurrir en la Causal 9 del reglamento de la FMF, que consiste en: "emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante". Conoce por qué Matías Almeyda también fue castigado en España al ser suspendido 7 encuentros.
Los actos que llevaron a Mario Ortiz a ser castigado
El sábado 14 de febrero, Atlético Morelia recibió a Venados de Mérida. Todo marchaba acorde para los locales, pues lo ganaban por marcador de 2-1, pero al minuto 81 Ortiz explotó. El entrenador le reclamó al abanderado una jugada dividida, por lo que el central no dudó en sacarle la roja.
TE PUEDE INTERESAR:
- Cruz Azul lo compró en 160 millones y en el Clausura 2026 demuestra por qué costó tanto
- Chivas tiene a la nueva Hormiga González en una categoría menor: suma goles y asistencias en el Clausura 2026
- Era titular indiscutible en Pumas, pero lo corrieron del club y ahora juega en una categoría menor
Antes de marcharse, Mario hizo unas señas simulando a dinero que, aunque se desconoce para quién fue dirigido, medios locales señalan que fue para 2 exjugadores de Morelia, quienes fueron separados abruptamente por temas delicados.
Los partidos que se perderá Mario Ortiz con Atlético Morelia
Mario Ortiz se perderá casi lo que resta del Clausura 2026, pues regresaría hasta la jornada 12, a solo 3 fechas del término del torneo. Estos son los partidos que no dirigirá:
- Dorados de Sinaloa vs Atlético Morelia – jornada 7
- Atlético Morelia vs Atlético La Paz – jornada 8
- Atlante vs Atlético Morelia – jornada 9
- Atlético Morelia vs Tepatitlán – jornada 10
- Tapatío vs Atlético Morelia – jornada 11
- Atlético Morelia vs Irapuato – jornada 12.