OFICIAL: Entrenador mexicano es suspendido 6 partidos del Clausura 2026; no creerás las razones

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) suspendió 6 partidos al entrenador mexicano Mario Ortiz tras cometer actos indisciplinarios al final del partido entre Atlético Morelia y Venados de Mérida de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde juega el futbolista que es considerado la nueva Hormiga González que suma goles y asistencias en Chivas.

Al técnico se le sancionó por incurrir en la Causal 9 del reglamento de la FMF, que consiste en: "emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante". Conoce por qué Matías Almeyda también fue castigado en España al ser suspendido 7 encuentros.

Mario Ortiz se perderá casi el resto de la temporada tras recibir fuerte castigo.|@mariovov7

Los actos que llevaron a Mario Ortiz a ser castigado

El sábado 14 de febrero, Atlético Morelia recibió a Venados de Mérida. Todo marchaba acorde para los locales, pues lo ganaban por marcador de 2-1, pero al minuto 81 Ortiz explotó. El entrenador le reclamó al abanderado una jugada dividida, por lo que el central no dudó en sacarle la roja.

Antes de marcharse, Mario hizo unas señas simulando a dinero que, aunque se desconoce para quién fue dirigido, medios locales señalan que fue para 2 exjugadores de Morelia, quienes fueron separados abruptamente por temas delicados.

Los partidos que se perderá Mario Ortiz con Atlético Morelia

Mario Ortiz se perderá casi lo que resta del Clausura 2026, pues regresaría hasta la jornada 12, a solo 3 fechas del término del torneo. Estos son los partidos que no dirigirá:

