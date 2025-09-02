¡Al nivel de Messi! Jugador de la Liga BBVA MX en el once IDEAL de la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup 2025 llegó a su fin y, como cada año, dejó emociones, goles y actuaciones memorables. En medio del dominio de los clubes de la Major League Soccer, el futbolista argentino Ángel Correa, de Tigres UANL, se convirtió en el único jugador de la Liga MX incluido en el XI ideal del torneo, según el ranking elaborado por Sofascore.

Correa brilló desde el primer partido con los felinos, anotando goles clave y demostrando por qué su fichaje fue considerado uno de los más ambiciosos del verano. Su capacidad para desequilibrar, asistir y definir lo colocó por encima de figuras como Lionel Messi y Luis Suárez, quienes también participaron en el certamen.

El resto del once ideal está dominado por elementos de la MLS, especialmente de los finalistas Seattle Sounders y Inter Miami, quienes protagonizaron una final intensa y de alto nivel. El esquema elegido fue un 4-3-3, con presencia de jugadores que marcaron diferencia en cada fase del torneo.

XI ideal de la Leagues Cup 2025:

Portero: Andrew Thomas (Seattle Sounders) – Fundamental en la tanda de penales ante Puebla y sólido durante todo el torneo.

Andrew Thomas (Seattle Sounders) – Fundamental en la tanda de penales ante Puebla y sólido durante todo el torneo. Defensas:

Álex Roldán (Seattle Sounders) – Asistencias clave y liderazgo defensivo. Yeimar Gómez (Seattle Sounders) – Imponente en el juego aéreo y figura ante Cruz Azul. Jackson Ragen (Seattle Sounders) – Preciso en la marca y salida limpia. Jordi Alba (Inter Miami) – Experiencia y calidad en momentos decisivos.

Mediocampistas:

Rodrigo De Paul (Inter Miami) – Motor del equipo, con gran distribución y recuperación. Martín Ojeda (Orlando City) – Presencia constante en el medio campo. Lionel Messi (Inter Miami) – Magia intacta, aunque limitado por lesiones.

Delanteros:

Luis Suárez (Inter Miami) – Letal en el área y clave en semifinales. Joseph Paintsil (LA Galaxy) – Revelación ofensiva, con goles en fases decisivas. Ángel Correa (Tigres UANL) – Goleador y asistente, el mejor calificado del torneo.



La inclusión de Ángel Correa en este selecto grupo confirma que, pese al dominio de la MLS, el talento de la Liga MX sigue vigente y puede competir al más alto nivel. Tigres, aunque no llegó a la final, encontró en el argentino a su nuevo referente internacional.

